“عز العرب”: اتحاد البنوك خصص 100 مليون جنيه لتأسيس مدرسة “هويتنا”

الاتحاد خصص 25% من إجمالي ميزانيته التى ساهمت بها كافة المؤسسات المصرفية لتطوير العشوائيات فى مصر لقطاع التعليم

قال هشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر، إنه خصص نحو 100 مليون جنيه لإنشاء وتأسيس مدرسة “هويتنا” ، ووضع على عاتقه الاستثمار فى العنصر البشرى كمكون أساسي للنمو والتنمية .

وأعرب عز العرب خلال حفل إطلاق مبادرة إنشاء مدرسة هويتنا، عن اعتزازه بتوقيع الاتفاقية التى تجسد حرص اتحاد بنوك مصر على النهوض بمنظومة التعليم من خلال تطوير وإنشاء المدارس كنموذج يسعى لترسيخ الهوية المصرية .

وذكر أن الاتحاد خصص 25% من إجمالي ميزانيته التى ساهمت بها كافة المؤسسات المصرفية لتطوير العشوائيات فى مصر لقطاع التعليم.

وأضاف أن ذلك يأتي ضمن مبادرة “عيشة وهوية لتطوير العشوائيات بحلوان”.

وأكد رئيس اتحاد بنوك مصر حرصه على دعم الطفل المصري عبر إتاحة فرصة له للحصول على تعليم عالى الجودة .

أحمد الدسوقي وعصام عميرة