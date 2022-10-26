عزيز الشافعي يطرح أغنيته الجديدة «ولاد الناس» (فيديو)

طرح الشاعر والملحن عزيز الشافعي أغنية جديدة مساء الثلاثاء بعنوان” ولاد الناس” ، كلماته وألحانه وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم عبر قناته الرسمية ” يوتيوب ” .

وحرص الشافعي على الترويج للأغنية بطريقة جديدة عبر حسابه الرسمي ، فقام بعمل بث مباشر لمتابعيه عبر حسابه الشخصي ” فيس بوك” تزامنا مع توقيت طرح الأغنية مساء اليوم بقناته الرسمية ، وطلب منهم مشاهدتها معه أثناء البث المباشر وابداء أرائهم بالايجاب أو السلب له .

وتقول كلمات الاغنية :

شوفنا الجدعان و شوفنا الصاحب الخوان وعرفنا ولاد الناس ، و عرفنا بشر رخاص شوفنا الإنسان إزاي على أخوه الإنسان بيدوس ناس علّتهم فلوس ، لكن واطيه النفوس لفينا أمصار، و تعبنا كتير واهو ده اللي صار الأحلام كتار .. بس الأيام قصار و تضيق علينا الدنيا في ثانية ، و تفضل واسعة الدار.