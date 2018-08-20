عزوف الجماهير يزلزل قلعة الملكي

لا صوت يعلو فوق ما حدث في مباراة ريال مدريد وخيتافي، التي أقيمت مساء الأحد، بملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا"، وانتهت بفوز ريال مدريد بهدفين دون مقابل.رغم فوز الميرنجي بهدفين؛ إلا أن مدرجات ملعب "سانتياجو برنابيو" استقبلت 48 ألفًا و466 مشجعا

لا صوت يعلو فوق ما حدث في مباراة ريال مدريد وخيتافي، التي أقيمت مساء الأحد، بملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الإسبانى “الليجا”، وانتهت بفوز ريال مدريد بهدفين دون مقابل.

رغم فوز الميرنجي بهدفين؛ إلا أن مدرجات ملعب “سانتياجو برنابيو” استقبلت 48 ألفًا و466 مشجعاً فقط، علمًا بأنه يتسع إلى 81 ألف متفرج، ما يعنى أن 40% من مدرجات الملعب كانت خالية من الجماهير.

يعد الحضور الجماهيري الأسوأ بملعب “سانتياجو برنابيو” منذ موسم 2008 – 2009، في مباراة الملكي أمام ريال مايوركا بحضور 44 ألف مشجع.

والنقص الجماهير يعد مؤشراً جديداً لانخفاض شعبية النادى الملكى، منذ رحيل كريستيانو رونالدو، لصفوف يوفنتوس الإيطالى، واستقالة زين الدين زيدان، الذى قاد الفريق لتحقيق لقب الدورى وبطولتى دورى أبطال أوروبا.

وتوقع العديد من الخبراء تواصل تراجع شعبية ريال مدريد خلال الفترة المقبلة بعد فشل الإدارة فى التعاقد مع لاعب من العيار الثقيل لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو.

ويشكل هذا الإحجام الجماهيري عن الحضور، إن استمر، ضربة موجعة لإدارة ريال مدريد إذ سيسبب تراجعا في العائدات، وسيعني تراجعا في شعبية الفريق بعد رحيل نجمه التاريخي.