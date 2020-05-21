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عزل منزلي لكل أعضاء مكتب نائب محافظ الجيزة بعد إصابة أحدهم بـ«كورونا»

أحاديث حول إصابة أحد العاملين بمحافظة الجيزة بفيروس كورونا
عصام عميرة 11:48 م, الخميس, 21 مايو 20 11:48 م, الخميس, 21 مايو 20

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أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تعليمات كإجراء احترازي بالعزل المنزلي لكل أعضاء مكتب نائب المحافظ المخالطين للمصاب وذلك  لمدة 14 يوما بناء على التعليمات الوقائية من مديرية الصحة بالجيزة لحين التأكد من سلامتهم من اي اصابات بالفيروس.

وأضافت المحافظة في بيان، أن ذلك في ضوء ما أثير من أحاديث وأخبار حول إصابة أحد العاملين بمحافظة الجيزة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتؤكد محافظة الجيزة أن أحد العاملين بمكتب نائب المحافظ هند عبد الحليم منذ أن بدأت تظهر عليه الأعراض وهو في إجازة من العمل حتى تم التأكد من إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

وتؤكد محافظة الجيزة علي سلامه نائب المحافظ هند عبد الحليم من أي إصابات مع التزام الجميع بالعزل المنزلي كإجراء وقائي حفاظا علي سلامتهم .

وفي نفس الإطار شنت محافظة الجيزة حملات تطهير وتعقيم للمكاتب والأدوار المختلفة بديوان عام المحافظة وذلك من خلال فريق التعقيم بالديوان ومديرية الصحة حفاظا علي سلامه المواطنين .

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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