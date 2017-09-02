أونا قرر المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، عزل مدير موقف عبد المنعم رياض، خلال جولته في أول أيام عيد الأضحى المبارك وتحويله للتحقيق نظرا لسوء حالة النظافة بالموقف وانتشار الباعة الجائلين وعشوائية التعامل مع سائقي السرفيس وتقصيره في العمل المنوط به. وطالب المحافظ، من اللواء محمد الشيخ ا

أونا

قرر المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، عزل مدير موقف عبد المنعم رياض، خلال جولته في أول أيام عيد الأضحى المبارك وتحويله للتحقيق نظرا لسوء حالة النظافة بالموقف وانتشار الباعة الجائلين وعشوائية التعامل مع سائقي السرفيس وتقصيره في العمل المنوط به.

وطالب المحافظ، من اللواء محمد الشيخ السكرتير العام بإنهاء عقد مدير الموقف فورا وتعيين شخص بدلا منه لديه القدرة والكفاءة بالارتقاء وتطوير موقف عبد المنعم رياض واعادة الانضباط في الموقف ونوه المحافظ أن المحافظة لن تتواني في معاقبة أي موظف أو مسئول يقصر في عمله.

كما تفقد منطقة بولاق أبو العلا ومنطقة الخلفاوي وروض الفرج وشارع شبرا وخلال جولته شدد المحافظ على المهندس حافظ السعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة بضرورة الاهتمام بنظافة وتجميل الشوارع الرئيسية والداخلية بجميع أحياء القاهرة والاهتمام بالحدائق.

ووجه المحافظ تعليماته لرؤساء الأحياء بضرورة التنسيق مع شركة النظافة وشرطة المرافق لرفع المخلفات وإزالة جميع التعديات والإشغالات التي تعيق حركة المرور والمارة خلال أيام العيد.

وخلال مرور المحافظ بميدان روكسي التقي باللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة أثناء تفقده لمتابعة استعدادات مديرية امن القاهرة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، بوضع خطة أمنية لتحقيق التواجد الأمني الفعال لضبط كل ما قد يخل بالأمن العام.