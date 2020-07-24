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«عزل دمنهور» تودع كورونا.. شفاء جميع المصابين وتسليم المركز بعد تعقيمه

تمهيدًا لإخلائه وتسليمه لوزارة الشباب والرياضة وهى الجهة التابع لها خلال أيام بعد تعقيمه
المال - خاص 9:16 م, الجمعة, 24 يوليو 20 9:16 م, الجمعة, 24 يوليو 20

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أكدت مصادر بمديرية الصحة بالبحيرة مغادرة جميع الحالات لمركز التعليم المدني بدمنهور فى محافظة البحيرة، المخصص للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد تعافيهم من الفيروس وتلقيهم العلاج اللازم وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة، وعدم استقبال أى حالات جديدة بالمركز، تمهيدًا لإخلائه وتسليمه لوزارة الشباب والرياضة وهى الجهة التابع لها خلال أيام بعد تعقيمه.

الصحة: البحر الأحمر وجنوب سيناء تسجل «صفر» إصابات كورونا جديدة خلال آخر 24 ساعة

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، كشفت عن عدم تسجيل اى إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بمحافظتي البحر الأحمر، وجنوب سيناء فى آخر 24 ساعة.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه لأول مرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد وتسجيل أول إصابة فى مصر فى شهر فبراير الماضى، تسجل محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر” صفر” حالات جديدة.

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بقلم المال - خاص

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