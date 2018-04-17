عزت: نقص الوقود وعدم الاستقرار أبرز تحديات بعض مطارات إفريقيا

دعاء محمودشارك الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية في الحلقة النقاشية التي أقيمت ضمن فاعليات اليوم الأول للمؤتمر الإفريقي، والتي تناولت موضوع التحديات التي تواجه صناعة الطيران فى قارة إفريقيا. وقال عزت إن أهم التحديات التي تؤثر على شبكة خطوط الطيران ومنها حالة عدم الاستق

دعاء محمود

شارك الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية في الحلقة النقاشية التي أقيمت ضمن فاعليات اليوم الأول للمؤتمر الإفريقي، والتي تناولت موضوع التحديات التي تواجه صناعة الطيران فى قارة إفريقيا.

وقال عزت إن أهم التحديات التي تؤثر على شبكة خطوط الطيران ومنها حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة وكذلك مشكلة نقص الوقود في بعض المطارات الأفريقية وغيرها من تحديات التشغيل.

وطالب عزت بضرورة وضع آليات واستراتيجيات على مدار الخمسة أعوام القادمة لحل مشكلة الضرائب والرسوم المفروضة على شركات الطيران حتى نتمكن من الاستغلال الأمثل لأرض الفرص السوق الإفريقي الواعد.

وعن مشكلة توافر العمالة المدربة في شركات الطيران الإفريقية، أكد عزت أن مصرللطيران تحرص على تقديم كافة الخبرات والتعاون مع الشركات الإفريقية لتدريب أطقم الركب الطائر على أعلى مستوى من خلال أكاديمية مصر للطيران للتدريب.

