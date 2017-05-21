عزت العلايلي وسهير رمزي وبوسي على شاشة المحور في رمضان

رحاب صبحي يذكر أن مسلسل “ظل الرئيس” بطولة ياسر جلال، دينا فؤاد، محمود عبدالمغنى، روان الغابة، هنا شيحة، علا غانم، عزت أبو عوف وغيرهم من النجوم. أما مسلسل “قصر العشاق” فهو بطولة نخبة من نجوم الدراما المصرية عزت العلايلى، فاروق الفيشاوى، سهير رمزى، بوسى، خالد زكى، سوزان نجم الدين، تأليف محمد الحناوى، وإخراج أحمد صقر. وتدور أحداث المسلسل في إطار تناول القضايا الإنسانية والاجتماعية، حيث نتابع قصة سجين سياسي (فاروق الفيشاوي) تضطره الظروف بعد اعتقاله بالتعرف والتعامل مع أحد اللواءات (عزت العلايلي) والذي يتولى إدراة أحد السجون المصرية.
أعلنت قناة المحور أنها قد نجحت فى التعاقد على عرض مسلسلي “ظل الرئيس” و”قصر العشاق” خلال شهر رمضان، كما أوضحت أنها تقوم حاليًّا بالاتفاق لاختيار عملين دراميين آخرين للعرض على شاشة القناة من بطولة كبار نجوم الدراما فى مصر والوطن العربى، سيتم الإعلان عنهما قريبًا.
المسلسل من تأليف ريمون مقار، وإخراج أحمد سمير فرج، وتدور أحداثه داخل كواليس الرئاسة، والحياة السياسية في مصر في فترات سابقة لثورة 25 يناير.
يذكر أن مسلسل “ظل الرئيس” بطولة ياسر جلال، دينا فؤاد، محمود عبدالمغنى، روان الغابة، هنا شيحة، علا غانم، عزت أبو عوف وغيرهم من النجوم.
أما مسلسل “قصر العشاق” فهو بطولة نخبة من نجوم الدراما المصرية عزت العلايلى، فاروق الفيشاوى، سهير رمزى، بوسى، خالد زكى، سوزان نجم الدين، تأليف محمد الحناوى، وإخراج أحمد صقر.
وتدور أحداث المسلسل في إطار تناول القضايا الإنسانية والاجتماعية، حيث نتابع قصة سجين سياسي (فاروق الفيشاوي) تضطره الظروف بعد اعتقاله بالتعرف والتعامل مع أحد اللواءات (عزت العلايلي) والذي يتولى إدراة أحد السجون المصرية.