عزت العلايلي وسهير رمزي وبوسي على شاشة المحور في رمضان

يذكر أن مسلسل “ظل الرئيس” بطولة ياسر جلال، دينا فؤاد، محمود عبدالمغنى، روان الغابة، هنا شيحة، علا غانم، عزت أبو عوف وغيرهم من النجوم.

المسلسل من تأليف ريمون مقار، وإخراج أحمد سمير فرج، وتدور أحداثه داخل كواليس الرئاسة، والحياة السياسية في مصر في فترات سابقة لثورة 25 يناير.

أما مسلسل “قصر العشاق” فهو بطولة نخبة من نجوم الدراما المصرية عزت العلايلى، فاروق الفيشاوى، سهير رمزى، بوسى، خالد زكى، سوزان نجم الدين، تأليف محمد الحناوى، وإخراج أحمد صقر.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تناول القضايا الإنسانية والاجتماعية، حيث نتابع قصة سجين سياسي (فاروق الفيشاوي) تضطره الظروف بعد اعتقاله بالتعرف والتعامل مع أحد اللواءات (عزت العلايلي) والذي يتولى إدراة أحد السجون المصرية.