عزت الخطيب: عرض إنجليزى لتمويل مشروعات فى قسطل وأرقين

❐ بروتوكول تعاون مع «القومية» لاستغلال 750 فدان على طريق الصعيد- البحر الأحمر ❐ التنسيق مع «النقل النهرى» و«السكة الحديد» لزيادة نسبة نقل البضائع ❐ المفاضلة بين 3 شركات لتأسيس تحالف ينافس على ميناء 6 أكتوبر الجاف مدحت إسماعيل تلقت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل ال

❐ بروتوكول تعاون مع «القومية» لاستغلال 750 فدان على طريق الصعيد- البحر الأحمر

❐ التنسيق مع «النقل النهرى» و«السكة الحديد» لزيادة نسبة نقل البضائع

❐ المفاضلة بين 3 شركات لتأسيس تحالف ينافس على ميناء 6 أكتوبر الجاف



مدحت إسماعيل

تلقت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية، التابعة لوزارة النقل، خلال الفترة الماضية عرضاَ من شركة إنجليزية عالمية، لتمويل حزمة من المشروعات، تستهدف الشركة تنفيذه خلال الفترة المقبلة فى منطقتى قسطل وأرقين جنوب مصر.

كشف عزت الخطيب رئيس مجلس إدارة الشركة فى حواره مع «المال»، أن العرض يتضمن توفير قرض ميسر وفترة سماح بين 7 و 10 أعوام، بفائدة محدودة، مشيراً إلى أن سداد القرض من خلال عوائد تلك المشروعات، وجارى الدراسة التفصيلية للعرض لاتخاذ القرار المناسب.

أشار إلى أن الشركة تستهدف وفقاً لخطتها الإستراتيجية، تنمية منطقتى قسطل وأرقين بمساحة تصل إلى 2.2 مليون متر، بواقع مليون و100 ألف متر، لكل منطقة، موضحاً أن استثمارات المنطقتين من المتوقع أن تصل إلى 4 مليارات جنيه بواقع 2 مليار لكل منطقة.

ذكر أنه وضع قائمة بالمشروعات التى أقامتها من خلال الشراكة مع الشركات الخاصة، وتشمل إقامة مراكز خدمات السيارات والتبادل التجارى، ونقطة تبادل نقل للبضائع بين السودان مصر، إضافة إلى إقامة مركز للقيمة المضافة، وعدد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

لفت الخطيب، إلى أن الشركة بدأت بالتوازى مع تلق العرض الإنجليزى السير فى خطوات إصدار التراخيص، والموافقات اللازمة للمشروعات، مشيرا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم، مع شركة ترانس إكس سبورت للشحن الدولى والتخليص الجمركى، للمشاركة فى تنمية المنطقتين.

قال رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية، إن «ترانس إكس سبورت»، تعد من الشركات الرائدة فى المشروعات اللوجيستية، تعمل على تنمية 565 ألف متر على بعد 17 كم من منطقة قسطل، ووزارة النقل ممثلة فى شركة الموانئ البرية، تستهدف تنمية 17 كلم على عدة مراحل.

أوضح أن منطقة قسطل تعد المنفذ الرئيسى لدولة السودان، و6 دول أخرى حبيسة، ومن ثم فإن هناك فرص واعدة للاستثمار، وإقامة المراكز اللوجستية لخدمة مصر وتلك الدول.

تقع منطقة أرقين بمحافظة أسوان غرب النيل بمساحة 1.7 مليون متر مربع، فيما تقع منطقة قسطل شرق النيل بمساحة 1.2 مليون متر مربع، ومستهدف استغلال الموقع مناطق لوجستية لخدمة التبادل التجارى بين مصر والدول الأفريقية.

ولفت الخطيب، إلى أن شركته وقعت خلال الفترة الماضية مع الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار التابعة لقطاع الأعمال العام، بروتوكول تعاون، بهدف استغلال 3 مناطق مملوكة للشركة بمساحة 750 فدان، بواقع 250 فدان لكل منطقة على طريق الصعيد البحر الأحمر سفاجا.

أضاف أن الشركة تنظر حل مشكلة ملكية الطريق بين وزارة النقل ووزارة قطاع الأعمال العام تمهيداً لتفعيل عمليات الطرح.

تابع: «الشركة القومية قامت فى بداية الأمر بإنشاء الطريق، لكن مع مرور الوقت أصبحت غير قادرة على صيانته وتدهور وضعه، وإعادته مرة أخرى من جانب الهيئة العامة للطرق والكبارى ضمن المشروع القومى للطرق».

وذكر، رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية، انه سيبدأ خلال الفترة المقبلة دراسة التنسيق مع هيئتى السكة الحديد، والنقل النهرى، لتحقيق الشراكة والاستفادة من أصول تلك الهيئات وتعظيم دور نقل البضائع عبر النيل، والسكة الحديد.

أكد الخطيب، أن وزير النقل هشام عرفات، وجه فى أكثر من لقاء بأهمية النهوض بقطاع نقل البضائع بهدف تقليل خسائر السكة الحديد، مستطرداً أن جميع القطاعات ومن بينهم الشركة، تستهدف تحقيق رؤية الوزارة لزيادة نصيب السكة الحديد من نقل البضائع.

قال إن الشركة تقلت 3 عروض من شركات محلية، طلب تكوين تحالف من خلال «المصرية لادارة الموانئ»، للمنافسة على مشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف المستهدف إقامته من خلال نظام الشراكة، موضحاً أن حسم الموضوع واختيار الشركة المناسبة لتكوين التحالف فى غضون أيام.

كانت الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، دعت منتصف ديسمبر الماضى الشركات والتحالفات المهتمة للتقدم بطلبات التأهيل للدخول فى منافسة للفوز بعقد مشاركة، وفقا لأحكام قانون 67 لعام 2010 لتصميم، وتمويل، وبناء، وتجهيز، وتشغيل، وصيانة، واستغلال ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر من خلال إبرام عقد مشاركة مع القطاع الخاص، وإعادة ملكية أصول المشروع إلى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، حال تشغيليه، وفقا للعقد بعد انتهاء مدة المشروع، ومقرر استمرار فترة تلقى العروض حتى 7 مارس المقبل.

تراهن وزارة النقل، على القطاع الخاص فى تنفيذ عدد من الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية لتحسين خدمات الموانئ البحرية، وتقليل زمن انتظار السفن وزمن الإفراج عن البضائع، وتحقيق قيمة مضافة للسلع المتداولة، ما يحسن المركز التنافسى للصادرات المصرية وتقليل زمن وتكلفة الواردات.

من المشروعات المقرر تنفيذها فى قطاع الموانئ اللوجيسيتة، إنشاء ميناء السادس من أكتوبر على مساحة 100 ومنطقة لوجيستية على 300 فدان، وإنشاء ميناء فى منطقة السادات على مساحة 75 فدانًا، وآخر فى بنى سويف الجديدة على مساحة 100 فدان، فضلاً عن ميناء فى العاشر من رمضان على مساحة 250 فداناً، وآخر فى برج العرب الجديدة على مساحة 90 فدانًا.

تاسست الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الموانئ البرية والجافة برأسمال المصرح بيه 100 مليون جنيه، والمدفوع 10 ملايين بمساهمة بنسبة تصل إلى %85 لهيئة الموانئ البرية والجافة بوزارة النقل، و%15 نسبة مساهمة شركة الأهلى كابيتال الذراع الاستثمارى للبنك الأهلى المصرى، وهدفها إنشاء وإدارة وتشغيل الموانئ والمناطق اللوجيستية، وإقامة وإدارة محطات استقبال الغاز الطبيعى، أو إعداده للتوزيع، ومد شبكات الغاز مع مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستخدام بواسطة الناقلات المتخصصة، أو الأنابيب، وإنشاء الطرق الحرة، والسريعة، والرئيسية، وإدارتها، واستغلالها، وصيانتها، وتوفير خدمة النقل الجماعى داخل ومن وإلى الموانئ والمناطق اللوجيستية، وأى مناطق أخرى فى حدود الضوابط التى تضعها أجهزة الدولة.