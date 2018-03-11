عزة عارفين مديرا تنفيذيا لاتحاد التأمين

كتب-ماهرأبوالفضل:وافق مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين، على تعيين عزة عارفين، رئيس الإدارة المركزية للبحوث والسياسات بالهيئة العامة للرقابة المالية سابقا، مديرا تنفيذيا للاتحاد.قال علاء الزهيرى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين، العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين «gig&ra

كتب-ماهرأبوالفضل:

وافق مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين، على تعيين عزة عارفين، رئيس الإدارة المركزية للبحوث والسياسات بالهيئة العامة للرقابة المالية سابقا، مديرا تنفيذيا للاتحاد.

قال علاء الزهيرى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين، العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين «gig»، إن سبب تعيين عارفين مديرا تنفيذيا مرتبط بسعى الاتحاد للإسراع من تنفيذ خطته المكونة من 10 محاور رئيسية.

وأشار الزهيرى فى تصريحات لـ«المال»، إلى أن منصب عزة عارفين تنفيذيا وليس فنيا، بمعنى أن مجال عملها لن يتطرق إلى الشئون الفنية، التى تتولاها الأمانة العامة.

تخرجت عارفين من كلية التجارة عام 1975، وشغلت عدة مناصب فى سوق التأمين أخرها رئاسة الإدارة المركزية للبحوث والسياسات بهيئة الرقابة المالية، وكان من ضمن اختصاصاتها بالهيئة، البحوث الخاصة بأنشطة الرقابة المالية، بالإضافة إلى مؤشرات أداء السوق، والتقارير الشهرية والسنوية ربع السنوية والسنوية لأنشطة الهيئة، بالإضافة إلى الكتاب السنوى الإحصائى لقطاع التأمين.

ولفت الزهيرى إلى أن اتحاد التأمين يسعى إلى الاستعانة بالكوادر الخارجية، التى لاتتوافر داخل الاتحاد، بهدف الإسراع بخطة التطوير.

تتضمن الخطة التى تستهدف تطوير الاتحاد خلال السنوات الاربع المقبلة، 10 محاور رئيسية، أبرزها تفعيل عمل اللجان الفنية وتطوير العمل بها من خلال تعديل معايير اختيار أعضائها، وتقديم خطة عمل من كل لجنة يعتمدها المجلس التنفيذى الخاص به-سواء حياة أو ممتلكات – واعتمادها من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال عقد لقاءات مع بعض الأجهزة الحكومية والوزارات، بغرض التعرف على الخطط المستقبلية لها، وكيفية مساهمة سوق التأمين المصرى فى تقديم الحماية التأمينية المطلوبة، مع التأكيد على مدى أهمية التأمين على جميع المبانى الحكومية والمشروعات الاقتصادية، مثل شركات الكهرباء والموانئ.

وتتضمن محاور عمل الاتحاد فى السنوات الاربع المقبلة، تطوير دور الأمانة العامة من خلال دراسة أوضاع العاملين، وتحليل الوظائف التى يقوم بها أعضائها وموظفيها، والمزايا التى يحصلون عليها، وإعداد عمل برنامج تدريبى لزيادة وصقل مهاراتهم سواء داخل أو خارج مصر وحسب الاحتياج ، على أن يتم إمداد الأمانة العامة ببعض العاملين الجدد حتى تتمكن من مواكبة التغيير المراد إحداثه، وتحقيق رؤية مجلس الإدارة، والاستعانة ببعض الخبراء بالسوق، وإبرام عقود بمكافأت معهم طبقا للائحة النظام الأساسى، وبغرض تحقيق أهدافه وتطوير عمل الأمانة العامة.