«عزب» و«عبدالعزيز» و«نعمة» يؤسسون «أكت القابضة» للاستثمارات

انتهى مساهمو شركة أكت فاينشال للاستشارات مؤخرا من تأسيس ذراع استثمارية جديدة تحت اسم «أكت القابضة للاستشارات المالية».

وقالت مصادر مطلعة إن قائمة المساهمين تضم كلا من باسم عزب الشريك المؤسس والعضو المنتدب، بجانب كل من الشريكين المؤسسين مصطفي عبدالعزيز وكريم نعمة.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن «أكت القابضة» ستكون تحت مظلة «أكت فاينانشال»، مشيرة إلى أن عملية تأسيس «قابضة» تحت القانون 95 تأتى فى إطار هيكلة استثمارات المجموعة التى ستعمل على وضع خطط استثمارية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أنه تم نقل ملكية الشركات التابعة «أكت لتداول الأوراق المالية» و«أكت لإدارة الأصول» إلى «أكت القابضة» مشيرة إلى أنه سيتم دراسة إضافة أنشطة جديدة خلال الفترة المقبلة، وتحديد النموذج الاستثمارى للكيان الجديد.

وألمحت إلى إن خطة «أكت فاينانشال» قد تتضمن طرح مستقبلى لـ «أكت القابضة» فى البورصة المصرية، عقب تنفيذ خططها الاستثمارية وتعظيم حجم أعمالها.

يُذكر أن «أكت فاينانشال» استحوذت على حصص فى شركات عدة منها «بلتون المالية» و «سى آى كابيتال» و«السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك» والتى تم التخارج منهم، إلى جانب شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية «راميدا».

وتخطى حجم استثمارات «أكت فاينانشال» بنهاية 2021 حاجز 2 مليار جنيه، وتستحوذ على حصص فى شركات مقيدة بنسب تتراوح من 10 إلى %30 ويبلغ أجل الاستثمار بتلك الشركات نحو 3 أعوام.