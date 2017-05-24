عزام: التوسع فى تدريب الشركات بالمحافظات بداية من يوليو

محمود جمال – محمد فتحى:



قال محمد عزام ، مدير عام شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية ، أن ممثلى الشعبة عقدوا اجتماعا الاثنين مع أسماء حسنى رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ” إيتيد” للتوسع فى تدريب وتأهيل الشركات المصرية العاملة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمحافظات بداية من يوليو المقبل.

وأوضح عزام أن خطة الشعبة تعتمد على عدة محاور منها مبادرة توطين والتى تستهدف تأهيل الشركات لاستقبال التكنولوجيا الرقمية الجديدة مما يتطلب إعادة هيكلة لانشطتها ، فضلا عن زيادة قدرة الشركات التنافسية لملائمة متطلبات السكات العالمية الكبرى.

وأضاف أن استراتيجية الشعبة تتضمن ايضا الاستثمار فى الابتكار عبر تأهيل الشركات الناشئة صاحبة القيمة المضافة للتصدير ، ودعمها للتصدير ، فضلا عن تحسين الصورة الذهنية للمنتج الوطنى وعمل لقاءات تشبيك مع المستثمرين بالتعاون مع إيتيدا .

كما تسعى الشعبة إلى تنفيذ استراتيجية للشمول المالى والمدفوعات الالكترونى تستهدف ميكنة صغار التجار وإدخالهم فى منظومة الدفع الألكترونى بالتعاون مع شركة فيزا العالمية فضلا عن دعم الابتكار فى التكنولوجيا النقدية ، وإنشاء بوابة مخصصة للتجار ، ورفع القدرة المؤسسية للشركات ، وعقد مجموعة من الملتقيات التعريفية عن دور وأهمية الابتكار فى المناطق التكنولوجية الجديدة.

كما تراهن ايضا على العلاقات السياسية والاقتصادية التى ترابط الاتحاد العام للغرف التجارية فى المشاركة بالمحافل والمعارض الدولية منها CES , WEB SUMMIT . مبينا أن الاتحاد يضم حاليا نحو 4.3 مليون تاجر على مستوى محافظات الجمهورية .

على صعيدآخر ، توقع خليل حسن خليل ، رئيس الشعبة ، أنه من المقرر الانتهاء من ميكنة الصيدليات ومحال البقالة بالتعاون مع فيزا قبل نهاية العام الحالى.

جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر السنوى الرابع لشعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية والذى ترعاه جريدة المال إعلاميا، تحت عنون “الاستثمار فى مصر – الاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات”.