عزالعرب: 65 ألف جنيه تخفيضًا بأسعار فولفو s80 وs60

أحمد عوضخفضت مجموعة "عز العرب" للسيارات، أسعار طرازي فولفو s80 وs60، بواقع 65 ألف جنيه، خلال الشهر الحالي، مقارنة عن شهر مايو الماضي.وتراجعت أسعار فولفو s80، لنحو 683 ألف جنيه بدلاً 748، ووصلت أسعار فولفو s60 فئة الـ A/T C- PLUS إلى 633 ألف جنيه مقابل 698، فيما سجلت فئة الـ A/T Premium من فولفو

أحمد عوض

خفضت مجموعة “عز العرب” للسيارات، أسعار طرازي فولفو s80 وs60، بواقع 65 ألف جنيه، خلال الشهر الحالي، مقارنة عن شهر مايو الماضي.

وتراجعت أسعار فولفو s80، لنحو 683 ألف جنيه بدلاً 748، ووصلت أسعار فولفو s60 فئة الـ A/T C- PLUS إلى 633 ألف جنيه مقابل 698، فيما سجلت فئة الـ A/T Premium من فولفو s60 نحو 733 ألف جنيه، مقابل 698 خلال الشهر الماضي.

في المقابل، أبقت مجموعة عز العرب للسيارات، على أسعار طرازات فولفو xc60 و xc90 و s90، فبلغت أسعار فولفو xc60 نحو مليون و130 ألف جنيه، وسجلت أسعار فولفو xc90 فئة الـ A/T MOM 5 Seats نحو مليونا و680 ألف جنيه، وبلغت فئة A/T Ins 7 Seats من فولفو xc90 نحو مليون و980 ألف جنيه.

واستقرت أسعار فولفو s90 فئة الـA/T MOM 5 Seats عند مليون و380 ألف جنيه، وبلغت نحو مليون و690 ألف جنيه لفئة الـA/T Ins 5 seats 4WD.

ويوضح الجدول التالي، تطور أسعار طرازات فولفو خلال شهري مايو الماضي حتى الآن:



العلامة التجارية الطراز الفئة أسعار مايو أسعار يونيو الخصم فولفو S80 A/T Premium 748 683 65 S60 A/T C- PLUS 698 633 65 A/T Premium 698 733 65 XC60 F/O A/T Premium 1.130.000 1.130.000 0 XC90 A/T MOM 5 Seats 1.680.000 1.680.000 0 A/T Ins 7 Seats 1.980.000 1.980.000 0 S90 A/T MOM 5 Seats 1.380.000 1.390.000 0 A/T Ins 5 Seats 4WD 1.690.000 1.690.000 0

إعداد – المال