عزالدين أبوستيت: الاستفادة من كوادر مركز البحوث في الإرشاد الزراعي

الصاوي أحمدأكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على وجود وفرة كبيرة من العاملين في المراكز البحثية، منهم ما يقرب من 9 آلاف باحث في الوزارة، وسيتم تخصيص جزء من وقتهم للعمل في الإرشاد الزراعي، للاستفادة من الطاقات البشرية المعطلة.ولفت وزير الزراعة، خلال مؤتمر صحفي بوزارة ا

الصاوي أحمد

أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على وجود وفرة كبيرة من العاملين في المراكز البحثية، منهم ما يقرب من 9 آلاف باحث في الوزارة، وسيتم تخصيص جزء من وقتهم للعمل في الإرشاد الزراعي، للاستفادة من الطاقات البشرية المعطلة.

ولفت وزير الزراعة، خلال مؤتمر صحفي بوزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مع التعاونيات والتي يبلغ عددها 7 آلاف جمعية على مستوى الجمهورية، وتصل ميزانيتها إلى أكثر من مليار جنيه، يجب الاستفادة منهم في عملية الإرشاد الزراعي ونقل التكنولوجيا الحديثة للمزارعين.

وأوضح أن الوزارة تعمل على استعادة دورة الإرشاد الزراعية في استخدام ونقل التكنولوجيا من الجامعات والمراكز البحثية إلى المزارع.