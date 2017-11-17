عزاء والد نسرين أمين بحضور نجوم الفن

أحمد حمدي تقام الآن مراسم عزاء اللواء عز الدين أمين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، ووالد الفنانة الشابة نسرين أمين، بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين. وتستقبل الفنانة الشابة الحضور في العزاء، وتبدو عليها ملامح الحزن والتأثر. يُذكر أن الفنانة "نسرين أمين" تصور هذه الأيام فيلم "سوق ا

أحمد حمدي





تقام الآن مراسم عزاء اللواء عز الدين أمين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، ووالد الفنانة الشابة نسرين أمين، بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وتستقبل الفنانة الشابة الحضور في العزاء، وتبدو عليها ملامح الحزن والتأثر.

يُذكر أن الفنانة “نسرين أمين” تصور هذه الأيام فيلم “سوق الجمعة”، حيث تشارك فى بطولته بجانب مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم عمرو عبد الجليل ومحمد لطفى وصبرى فواز وأحمد فتحى ودلال عبد العزيز وريهام عبد الغفور ، وسلوى محمد على ومحمود حجازى ومحمد عز، والعمل من قصة محمد الطحاوى، وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج أحمد عبد الباسط وأيمن عبد الباسط.