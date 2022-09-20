عزاء زوجة خالد زكي الليلة بمسجد الشرطة في مدينة 6 أكتوبر

يقام مساء اليوم الثلاثاء عزاء السيدة زيزي، زوجة الفنان القدير خالد زكي بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر بعد آذان وصلاة المغرب.

يذكر أن تشييع الجثمان كان منذ يومين بمسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، وتم دفن الراحلة بمقابر العائلة بطريق صلاح سالم .

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على مساندة ومواساة خالد زكي في حزنه برحيل رفيقة دربه لسنوات طويلة إثر أزمة صحية مفأجآة، وذلك عبر حساباتهم الرسمية بـ”فيس بوك” و”إنستجرام” .

وحضر الجنازة الإعلامي عمرو الليثي ونقيب الممثلين أشرف زكي وعضو نقابة المهن التمثيلية الفنان منير مكرم والفنان شريف خيري وغيرهم ، وانهار خالد زكي فور خروج الجثمان في البكاء.. كما بكت ابنته سارة.