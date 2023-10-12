عزاء المخرج علاء محجوب اليوم في الشيخ زايد

يقام مساء اليوم مراسم عزاء المخرج علاء محجوب والد المطربة نسمة محجوب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد ، والذي وافته المنية ظهر أمس الأربعاء بعد أزمة صحية تعرض لها نقل على اثرها في احدى المستشفيات .

وقدم المخرج علاء محجوب أخرج أفلام روائية وأكثر من 120 إعلانا تليفزيونيا وأكثر من 200 فيلم وحلقة تسجيلية وبرامج تليفزيونية وحفلات عامة، وظهر منذ فترة المخرج الراحل علاء محجوب فى إحدى حلقات برنامج واحد من الناس وقال المخرج علاء محجوب “إنه من الممكن أن أقدم فيلما استعراضيا غنائيا وتكون نسمة مشاركة فى العمل”، وتمنت نسمة خوض تلك التجربة.

المخرج الراحل علاء محجوب مخرج روائى مصرى مواليد عام 1952 حصل على دبلوم فنادق من معهد جلوستر بلندن عام 1974 بكالوريس كلية التجارة عام 1977 بالقاهرة، ثم سافر إلى أمريكا، حيث حصل على ماجستير فى التسويق والإعلان عام 1981 ثم بكالوريس فنون قسم الإخراج السينمائي من جامعة كولمبيا عام 1984.