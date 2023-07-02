عزاء المخرج ايهاب أبو زيد بالتجمع الخامس اليوم

تقيم أسرة المخرج ايهاب أبو زيد مساء اليوم بعد صلاة المغرب مباشرة مراسم عزاؤه بمسجد المشير بالتجمع الخامس ، بعد رحيله عن دنيانا وسبب هذا الخبر صدمة كبيرة بالوسط الفني والاعلامية حيث أقيمت مراسم الجنازة بحضور الاعلاميين عمرو الليثي وأحمد فايق ومفيدة شيحة والمخرج معتز التوني وغيرهم بمسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس .

يذكر أن ايهاب أبو زيد لديه أكثر من 20 عامًا من الخبرة في إدارة البرامج التليفزيونية في مصر والشرق الأوسط والعالم العربي طيلة مسيرته، وشغل إيهاب أبو زيد مناصب مختلفة، منها رئيس قناة النهار ورئيس قناة المحور، والرئيس التنفيذي لقناة DMC في ذلك الوقت، ومدير إدارة الإنتاج الفني بشركة United Media Services Corporation.

وتخرج في المعهد العالي للسينما قسم تصوير 1988، تتلمذ على يد كبار مديرين التصوير مثل: طارق التلمساني، ومحسن أحمد، ومحسن نصر، وسمير فرج، وعمل كمصور ثم مدير تصوير مع معظم مخرجي الإعلانات، ثم اتجه للإخراج وكانت البداية من فكرة وإخراجه لبرنامج “من سيربح البنبون” تقديم النجم أحمد حلمي.