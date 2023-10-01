عزاء الفنان محمد فريد غدا الإثنين في مسجد الحامدية الشاذلية

تقيم أسرة الفنان القدير الراحل محمد فريد مساء غدا الاثنين مراسم عزاؤه بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين .

وتم تشييع جثمان الراحل محمد فريد اليوم وحرص على حضور مراسم الجنازة نقيب الممثلين أشرف زكي وبعض الفنانين .

و تعرض الراحل لأزمة صحية اليومين الماضيين أدت لنقله للمستشفى واحتجازه بالعناية المركزة لمعاناته من مشاكل صحية لسوء التغذية وضعف الأوردة وتوفي باحدى المستشفيات بسبب هذه الأزمة الصحية .

يذكر أن الراحل محمد فريد شارك في العديد من المسلسلات التليفزيونية والأفلام السينمائية بمسيرته الفنية الطويلة التي قدمها للجمهور المصري والعربي ، منها مسلسل “ليالي الحلمية” بأجزائه الخمسة، فيلم “حب في الزنزانة” مع الزعيم عادل إمام، الشيطانة التي أحبتني” ومسلسل “غريب في المدينة” و”الشهد والدموع” و”محمود المصري” و”أستاذ ورئيس قسم” وفيلم “البحث عن فضيحة” وفيلم “احكي يا شهرزاد” و”الديلر” ومسرحية “راقصة قطاع عام” وغيرها من الأعمال الفنية.