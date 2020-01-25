سيـــاســة

عريقات: أي محاولة لإنكار احتلال فلسطين ستدخل التاريخ كـ«احتيال القرن»

أكد عريقات، أن ما قامت به إدارة ترامب اليوم، والشراكة الكاملة مع نتنياهو ستدخل التاريخ، على أنها احتيال القرن
المال - خاص 8:05 م, السبت, 25 يناير 20 8:05 م, السبت, 25 يناير 20

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انتقد صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، “صفقة القرن”، التي تروج لها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الشرق الأوسط.

وبحسب “روسيا اليوم” قال عريقات، إن أي محاولة أو صفقة أو إملاء، يتنكر لحقيقة أن إسرائيل، قوة تحتل دولة فلسطين ضمن حدود 1967 (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة)، ستدخل التاريخ باعتبارها، احتيال القرن”.

وأكد عريقات، أن ما قامت به إدارة ترامب اليوم، والشراكة الكاملة مع نتنياهو ستدخل التاريخ، على أنها احتيال القرن على القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة لعملية السلام.

وجاءت أقوال عريقات هذه، ردا على ما يثار حول نشر “صفقة القرن” قريبا، ودعوة ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزعيم التكتل المعارض الإسرائيلي “أزرق أبيض” بيني غانتس، إلى واشنطن.

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بقلم المال - خاص

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