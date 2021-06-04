عروض هايبر وان من 3 إلى 30 يونيو 2021

تقدم سلسلة هايبر وان عروضا وتخفيضات على الأجهزة الكهربائية، وسخانات، والموبايلات، وشاشات التلفزيون، وذلك بمناسبة عيد ميلاد هايبر وان السادس عشر، من يوم 3 إلى 30 يونيو، وبتخفيضات تصل إلى 50٪ على الأجهزة المتاحة في العرض.

شاشات التلفزيون

شاشة ليد توريندو 55 بوصة بسعر 7699 جنيها بدل من 8499 جنيها، وفر 800 جنيه

شاشة ليد توشيبا 65 بوصة بسعر 15999 جنيها

موبايلات

موبايل سامسونج A51 – 128 جيجا – 8 رامات بسعر 3999 جنيها بدل من 4999 جنيها، وفر 1000 جنيه.

موبايل اينفينكس سمارت 5 – 3G بسعر 1775 جنيها بدلا من 1935 جنيها، وفر 160 جنيها.

سخانات

سخان اريستون غاز طبيعي 10 لترات بسعر 1899 جنيها بدلا من 2500 جنيه، وفر 601 جنيه.

سخان أريستون كهرباء 50 لترا بسعر 1499 جنيها بدلا من 1999 جنيها، وفر 500 جنيه.

أجهزة كهربائية

ميكروويف سامسونج 40 لترا، بسعر 3899 جنيها بدلا من 4199 جنيها، وفر 300 جنيه.

مكواه بخار ميانتا 1300 واط، بسعر 249 جنيها بدلا من 399 جنيها، وفر 150 جنيها.

فروع هايبر وان

فرع الشيخ زايد : مدخل رقم ( 1 ) مدينة الشيخ زايد – محور 26 يوليو – 6 أكتوبر

فرع طريق مصر الإسماعيلية : الكيلو 52 أمام جهاز مدينة العاشر من رمضان

فرع طريق مصر الإسكندرية الصحراوي : الكيلو 55 طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بجوار السليمانية – مدينة سفنكس الجديدة

مواعيد العمل في هايبر وان

هايبر وان فرع الشيخ زايد : من 8 صباحاً حتى 1 صباحاً ما عدا يوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 11.30 صباحاً ومن بعد صلاة الجمعة حتى 1 صباحاً.

هايبر وان فرع طريق مصر الاسماعيلية : من 9 صباحاً حتى 2 صباحاً ما عدا يوم الجمعة من 9 صباحاً حتى 11.30 صباحاً ومن بعد صلاة الجمعة حتى 2 صباحاً.

هايبر وان طريق مصر الإسكندرية الصحراوي : من الساعة 10 صباحاََ حتى الساعة 10 مساء.