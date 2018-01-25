عروض مهرجان الفيلم السنوي للسينما المصرية بمركز الإبداع

سلوى عثمان تستضيف قاعة السينما بمركز الإبداع الفني عروض أفلام الدورة الرابعة والأربعين لمهرجان "جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية"، في الفترة من السبت 27 يناير حتى السبت 3 فبراير.حيث يتضمن برنامج العروض: السبت 27 يناير فيلم "فوتو كوبي" للمخرج تامر عشري، الأحد 28 يناير، يعرض فيلم أخضر

سلوى عثمان



تستضيف قاعة السينما بمركز الإبداع الفني عروض أفلام الدورة الرابعة والأربعين لمهرجان “جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية”، في الفترة من السبت 27 يناير حتى السبت 3 فبراير.

حيث يتضمن برنامج العروض: السبت 27 يناير فيلم “فوتو كوبي” للمخرج تامر عشري، الأحد 28 يناير، يعرض فيلم أخضر يابس للمخرج محمد حماد، الاثنين 29 يناير يعرض فيلم شيخ جاكسون للمخرج عمرو سلامة، الثلاثاء 30 يناير يعرض فيلم الكنز للمخرج شريف عرفة، الأربعاء 31 يناير يعرض فيلم الخلية للمخرج طارق العريان، الخميس 1 فبراير يعرض فيلم الأصلين للمخرج مروان حامد، الجمعة 2 فبراير يعرض فيلم علي معزة وإبراهيم، للمخرج شريف البنداري، السبت 3 فبراير يعرض فيلم بشتري راجل للمخرج محمد علي، يعقبه عرض فيلم مولانا للمخرج مجدي أحمد علي.

تبدأ عروض الأفلام في الساعة الخامسة مساءً.