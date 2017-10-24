عروض مهرجان السينما الدورة الـ21 في ثامن أيامه

“اليوم قد يكون الأخير في العمل” بالهناجر.. و”غيبوبة” بالإسكندرية

رحاب صبحى

يعرض غدًا ضمن عروض المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته الـ21، والذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور أحمد عواض، ويرأسه المخرج الدكتور سمير سيف، عددًا من الأفلام في القاهرة والمحافظات

حيث تعرض بقاعة سينما الهناجر مجموعة من الأفلام التسجيلية حتى 15ق، منها فيلم “أخرتي الأولى” للمخرج أحمد عصام، وفيلم “اليوم قد يكون الأخير في العمل” للمخرج لؤي جلال، وفيلم “ما بعد الزحف” للمخرج عبد الله عادل، ومن الأفلام الروائية القصيرة التي يتم عرضها فيلم “البيانو” للمخرج محمود نصر، .وفيلم “ليس عبثًا” للمخرج أحمد عاطف، وفيلم “الغيبوبة” للمخرج عمرو علي

كما تُعرض في السابعة مساءً أفلام تسجيلية حتى 15ق، منها فيلم “جامعة أون” للمخرج أحمد عبد العليم، وفيلم “أمي” للمخرج مهند دياب ويعرض أيضًا أفلام روائية قصيرة، منها فيلم “306” للمخرج مايكل ملاك، وفيلم “سيلفي” للمخرج محمد حسين، وفيلم “لا” للمخرج وجدي راشد، وعن أفلام الرسوم المتحركة يُعرض فيلم “سيناء نصر وغدر وثأر” للمخرج حسين ممدوح، وفيلم “الكاب المهاجر” للمخرجة بسنت علي، وفيلم “الثلاجة” للمخرجة هدى فرح.

ويُعرض في الواحدة ظهرًا بمركز الحرية للإبداع التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية وجامعة المنيا الفيلم الروائي الطويل “منطقة محظورة” للمخرج محمد فكري، وفي الرابعة والنصف عصرًا يُعرض أفلام تسجيلية أكثر من 15ق، ومنها فيلم “أخرتي الأولى” للمخرج أحمد عصام، وفيلم “متر في متر” للمخرج عمر أبو المجد، ويعرض أيضًا مجموعة من الأفلام الروائية القصيرة نذكر منها فيلم “البيانو” للمخرج محمود نصر، وفيلم “ليس عبثًا” للمخرج أحمد عاطف، وفيلم “الغيبوبة” للمخرج عمرو علي، وفيلم “سجن العقول” للمخرج خالد حمدي، كما يتم عرض فيلم الرسوم المتحركة “سيناء نصر وغدر وثأر” للمخرج حسين ممدوح، وفي السابعة مساء يعرض الفيلم الروائي الطويل “حسن وبقلظ” للمخرج وائل إحسان

ويُعرض أيضًا في الواحدة ظهرًا بمكتبة مصر العامة بالأقصر والمنيا فيلم روائي طويل “لف ودوران” للمخرج خالد مرعي، وفي الرابعة والنصف عصرًا يُعرض عدد من الأفلام الروائية القصيرة نذكر منها “من يومها” للمخرجة مي سالم، وفيلم “البنانوه” للمخرج ناجي إسماعيل، وفيلم “4×6” للمخرج حامد سعيد، وتُعرض أيضًا أفلام تسجيلية أكثر من 15ق “كان وأخواتها” للمخرجة دينا عبد السلام، وفيلم “الأرزقية” للمخرج عبد الله عادل، ويضم العرض فيلم الرسوم المتحركة “الثلاجة” للمخرجة هدي فرح، وفي السابعة مساء يُعرض الفيلم الروائي الطويل “حملة فريزر” للمخرج سامح عبد العزيز

كما يستضيف قصر ثقافة سوهاج ومكتبة مصر العامة بالمنصورة، في الواحدة ظهرًا، عرض فيلم روائي طويل “البس عشان خارجين” للمخرج خالد الحلفاوي، وفي الرابعة والنصف عصرًا تُعرض مجموعة من الأفلام التسجيلية أكثر من 15ق فيلم “قناة السويس” للمخرج سميح منسي، وفيلم “شق الثعبان” للمخرج منير العلمي، وفيلم “حالة حوار” للمخرج عمر علي، ويُعرض أيضًا فيلم روائي قصير “صلاح” للمخرج عمر عسر، وفي السابعة مساء يعرض الفيلم الروائي الطويل “حسن وبقلظ” للمخرج وائل إحسان

.يعقب جميع العروض بكل المحافظات ندوات مع عدد من النقاد؛ للتعقيب على الأفلام وحوار مفتوح مع الجمهور حول الفن السابع