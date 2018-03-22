عروض محلية وأجنبية للاستحواذ على حصة أغلبية فى إنكوليس

شريف عمرتلقت شركة الدولية للتأجير التمويلى إنكوليس عروض استحواذ على حصص أغلبية من مستثمرين محليين وأجانب، فى ظل رغبة مساهمين رئيسيين بها فى التخارج، خلال الفترة المقبلة.وعلمت «المال» أن مساهمين رئيسيين بالشركة، على رأسهم بنوك «الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، ومصر، والاست

شريف عمر

تلقت شركة الدولية للتأجير التمويلى إنكوليس عروض استحواذ على حصص أغلبية من مستثمرين محليين وأجانب، فى ظل رغبة مساهمين رئيسيين بها فى التخارج، خلال الفترة المقبلة.

وعلمت «المال» أن مساهمين رئيسيين بالشركة، على رأسهم بنوك «الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، ومصر، والاستثمار القومى، أبدوا رغبة فعلية فى التخارج».

وقالت مصادر – فضلت عدم ذكر اسمها – إن إدارة إنكوليس فى مرحلة الدراسة الأولية لعروض الاستحواذ.

ووفقاً لأخر إفصاح معلن فى البورصة، يتوزع هيكل الملكية بواقع %20.1 لبنك SAIB، و%15 لبنك مصر، و9.99 % للشركة العربية للاستثمار، ومثلها لبنك فيصل الإسلامى المصرى، و %8.8 لشركة مصر للتأمين، و7.6% لشركة مصر لتأمينات الحياة، و %8.63 للبنك التجارى العربى البريطانى، و %9.2 لرجال الأعمال عباس محمد زكى، و%7.2 لبنك الاستثمار القومى، و %2.8 لشركة الرواس للمقاولات، والباقى أسهم حرة التداول يملكها مساهمين أفراد.

ولفتت المصادر إلى أن عملية التخارج قد تتم خلال العام الحالى، على أقصى تقدير، مستشهدة فى ذلك بإعلان شركة مصر للتأمين، عزمها التركيز على نشاطها الرئيسى، إلى جانب رغبة بعض البنوك المساهمة فى إنشاء كيانات متخصصة فى الخدمات المالية غير المصرفية، بالإضافة لمساعى إعادة هيكلة استثمارات بنك الاستثمار القومى، والتى قد ينتج عنها التخارج من الاستثمارات الفرعية.

كما علمت «المال» أن بنك الشركة المصرفية، طالب مجلس إدارة إنكوليس بتكليف شركة استشارات مالية بإعداد دراسة القيمة العادلة للسهم، بهدف اتخاذ القرار الاستثمارى السليم.

ومؤخراً أطلق بنك مصر، شركة بى إم للتأجير التمويلى، برأسمال 500 مليون جنيه، كما أنشأت الشركة القابضة للتأمين، شركة تأجير تمويلى تحت مسمى «مصر للتأجير التمويلى»، برأسمال مدفوع 200 مليون جنيه.

وأكدت المصادر أن مساهمى إنكوليس، يرغبون فى التخارج بهدف استغلال الزخم الاستثمارى المتزايد من مستثمرين محليين ودوليين، لاختراق مجال الخدمات المالية غير المصرفية، بالسوق المصرية.

وخلال العام الماضى، حققت انكوليس صافى ربح بلغ 97.5 مليون جنيه، مقابل 85.5 مليون جنيه فى 2016، بنسبة نمو %18، وبلغ نصيب حقوق السهم فى الأرباح 3.97 جنيه، مقابل 3.47 جنيه، بنسبة ارتفاع %14.4، وبلغت قيمة الأرباح المحتجزة والمرحلة للعام الحالى82.718 مليون جنيه.

وحسب أخر قوائم مالية عن العام الماضى، أعلنت إنكوليس أن إجمالى أصول الشركة 4.037 مليار جنيه، مقابل4.155 مليار جنيه فى 2016، بنسبة انخفاض %2.8.

يذكر أن التداول على سهم الدولية للتأجير التمويلى إنكوليس، متوقف منذ 15 يونيو الماضى، بسبب عدم توفيق أوضاعها مع قواعد القيد فى البورصة، وأعلنت الشركة أكثر من مرة اهتمامها باستمرار القيد، عبر حث المساهمين على طرح نسبة من الأسهم للتداول الحر.

تأسست إنكوليس عام 1995، ويبلغ رأسمالها المدفوع 200 مليون جنيه، موزعا على 20 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، واحتلت المرتبة التاسعة بين شركات التأجير التمويلى خلال 2017، بعد بلوغ قيم تعاقداتها 1.5 مليار جنيه، بحصة سوقية %5.3، ونفس المركز فى 2016، ولكن بقيم تعاقدات بلغت 1.7 مليار جنيه، وحصة سوقية %8.3، وفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.