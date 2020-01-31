عروض مائية لشرطة المسطحات في النيل احتفالًا بعيد الشرطة (صور)

نظمت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات -اليوم الجمعة- احتفالاً في مجرى نهر النيل، بحضور العديد من القيادات الأمنية، وضباط وأفراد الشرطة والمواطنين، وذلك بمناسبة عيد الشرطة الـ68، الذي يعد تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية في 25 يناير 1952.

يأتى الاحتفال انطلاقًا من حرص وزارة الداخلية، على مشاركة المواطنين الاحتفال بتلك المناسبة الوطنية، التى ستظل شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال الشرطة من أجل الحفاظ على كرامة الوطن وأمنه، وفقًا لبيان الداخلية الصادر اليوم.

استعراض مهارات قوات الإنقاذ

وتضمن الحفل عدد من العروض المائية، واستعراض مهارات قوات الإنقاذ النهرى باستخدام أحدث المعدات.

لاقى الإحتفال إستحسان الحاضرين الذين أعربوا عن تقديرهم لما يبذله رجال الشرطة من جهود من أجل إستقرار الوطن وأمنه.

احتفالات عيد الشرطة

كان رجال الشرطة المصرية بكافة مديريات الأمن بمحافظات الجمهورية، احتفلوا بعيد الشرطة الـ 68، بتنظيم عدة فعاليات مع المواطنين في الشوارع، والنزول إليهم وتقديم الزهور والحلوى لهم بهذه المناسبة.

ووزع رجال الشرطة الورود والشيكولاته على المارة، وقائدي السيارات بعد استيقافهم في الميادين العامة والطرق.

إضافة إلى إيمان وزارة الداخلية بمشاركة الاحتفال بهذه الذكرى مع كافة أطياف المجتمع المصرى، كونها ذكرى راسخة فى أذهان المصريين لا تنسب فقط إلى الشرطة المصرية، بل إلى جموع الشعب.

وأكدت وزارة الداخلية أن رجال الشرطة شعروا بالفرحة الغامرة حين لمسوا من المواطنين تضامنهم معهم وسعادتهم بهم، لاشتراكهم فى الاحتفال معهم.

وتبادل المواطنين وأطفالهم تقديم الزهور إلى رجال الشرطة المنتشرين فى كافة الميادين والشوارع الرئيسية.

وأشارت وزارة الداخلية إلى استكمالها الاحتفال بتلك الذكرى الخالدة، بمشاركة المواطنين واستقبالهم بجميع الجهات الخدمية بالورود والحلو.

يذكر أن وزارة الداخلية بدأت تفعيل منظومة استخراج شهادة الميلاد الذكية اليوم في تلك الذكرى، مع استخراج رخصة قيادة مجانية لبعض المواطنين.

وأعدت وزارة الداخلية عدة أغاني وطنية ونشرتها على صفحتها على يوتيوب وفيس بوك، وبثتها عبر القنوات الفضائية لمشاركة المواطنين احتفالاتها بتلك الذكرى.

ونظمت الوزارة احتفالية بعيد الشرطة داخل أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق.

وكرم رئيس الجمهورية عددا من ضباط الشرطة وقياداتها وأسر الشهداء، وتحلل الحفل عدة عروض فنية وأوبرت قصة شهيد بتجسيد من الفنان أمير كرارة.

ويعد عيد الشرطة تخليدًا لمعركة الإسماعيلية التي راح ضحيتها 50 شهيدًا و80 مصابًا في 25 من يناير 1952.