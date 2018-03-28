عروض للبنوك بـ 385.5 مليار جنيه في مزادات الودائع ثابتة ومتغيرة العائد

قبيل اجتماع السياسات النقدية البنوك تكثف طلبات ربط الودائعسيد بدر:قبيل ساعات من اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر له مساء غدٍ الخميس، كثفت بنوك القطاع المصرفي طلبات ربط الودائع في المزادات التي يطرحها المركزي بفائدة ثابتة ومتغيرة لسحب السيولة الفائضة

قبيل اجتماع السياسات النقدية البنوك تكثف طلبات ربط الودائع





سيد بدر:



قبيل ساعات من اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر له مساء غدٍ الخميس، كثفت بنوك القطاع المصرفي طلبات ربط الودائع في المزادات التي يطرحها المركزي بفائدة ثابتة ومتغيرة لسحب السيولة الفائضة لديها، وسط توقعات خفض العائد .

وارتفعت طلبات البنوك في مزاد الودائع ثابتة العائد لأجل أسبوع، والودائع المرتبطة بالكوريدور، في ظل توقعات خفض الفائدة رغبة منها في الاستفادة ربط الأموال الفائضة لآجال مستقبلية بفائدة مرتفعة .

وطلب البنك المركزي في مزاد الأسبوع الجاري للودائع ثابتة العائد 30 مليار جنيه لأجل أسبوع بفائدة 18.25%، بينما تقدمت البنوك بسيولة قيمتها 147.79 مليار جنيه، قبل منها المركزي 30 مليار جنيه فقط بنسبة تخصيص 20.02%.

وكانت الفائدة الودائع ثابتة العائد تسجل 19.25% قبل خفض أسعار الفائدة في 15 فبراير الماضي، ومن المقرر أن تنخفض الفائدة عليها مجددًا إذا ما قرر البنك المركزي غدًا خفض الفائدة مجددًا.

ويتوقع مصرفيون وبنوك استثمار لجوء البنك المركزي لخفض الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري بمعدلات 1-2% في ظل تراجع معدلات التضخم لمستوى 11.88%، وهي أقل من المعدلات التي كان يستهدفها البنك المركزي بنهاية العام الجاري .

في سياق متصل طلب البنك المركزي ربط مزادين ضمن الودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 175 مليار جنيه لأجل 42 يوم يستحق 9 سبتمبر المقبل و45 مليار جنيه لأجل 210 يوم، يستحق يوم 24 أكتوبر المقبل .

بينما تقدمت البنوك بـ52 عرض بقيمة 187.845 مليار جنيه في المزاد أجل 42 يوم، وبلغ أعلى سعر فائدة مطلوب 18.34% وأقل سعر فائدة 18.16%، ومتوسط العائد 18.267%، كما تقدمت بـ33 عرض بقيمة 49.825 مليار جنيه في المزاد أجل 210 يوم، وبلغ أعلى سعر فائدة مطلوب 18.42% وأقل سعر فائدة 18.28%، ومتوسط العائد 18.404%.

وقبل البنك المركزي 50 عرض بقيمة 187.765 مليار جنيه بنسبة تخصيص نحو 100%، وبلغ أقل سعر فائدة مقبول 18.16% وأعلى سعر 18.28% ومتوسط الفائدة 18.267%، كما قبل كامل المبلغ المعروض من البنوك في المزاد الثاني بنسبة تخصيص 100%، وأسعار الفائدة المطلوبة من البنوك .

وتعتبر الفائدة المقبولة في مزادي اليوم ضمن الودائع المرتبطة بالكوريدور هي ثاني أعلى مستوى منذ إقرار الآلية الجديدة مطلع مارس الجاري، منذ مزاد 14 مارس الجاري .

ونشرت “المال” نهاية الشهر الماضي دراسة البنك المركزي تغيير آلية عمل الودائع متغيرة العائد لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، بحيث تتقاضى هامش فائدة ثابت فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ حاليا 17.75%، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحا للصعود أو الهبوط حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى الذى تحدده لجنة السياسة النقدية كل 6 أسابيع.