عروض لشركات السيارات تستهدف العملاء الأعلى دخلا

- تشمل التقسيط دون فوائد وتقسيط المقدم وخصومات لـ"الكاش"أحمد شوقيشهدت الأسابيع القليلة الماضية إقدامًا من شركات السيارات على طرح عروض خاصة للعملاء؛ فأعلنت شركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT وكيل كيا في وقت سابق عن البيع بدون مقدم، كما أعلنت شركة عبد اللطيف جميل "أوتو جميل" وكيل فورد عن

– تشمل التقسيط دون فوائد وتقسيط المقدم وخصومات لـ”الكاش”



أحمد شوقي شهدت الأسابيع القليلة الماضية إقدامًا من شركات السيارات على طرح عروض خاصة للعملاء؛ فأعلنت شركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT وكيل كيا في وقت سابق عن البيع بدون مقدم، كما أعلنت شركة عبد اللطيف جميل “أوتو جميل” وكيل فورد عن عرض لشراء “كوجا 2016” بالتقسيط دون فوائد، كما أعلنت عن عرض آخر لشراء شاحنات فورد بخصم 70 ألف جنيه. وبالتواصل مع مسئولي هذه الشركات؛ تبين صعوبة الاستفادة منها سوى لشريحة العملاء ذوي الدخول المرتفعة؛ فعرض الشراء دون مقدم من EIT؛ يسري فقط على السيارتين كيا سبورتاج وكيا سيراتو؛ مع العلم أن سعرهما يبدأ بـ 470 و315 ألف جنيه على التوالي؛ كما أن العميل سيلتزم بدفع المقدم كاملًا بنظام التقسيط خلال العام الأول من شراء السيارة بالتوازي مع دفع أقساط المبلغ المتبقي من سعرها. وعلى سبيل المثال؛ لشراء أقل فئة من “سبورتاج” سيصل القسط الشهري خلال العام الأول إلى نحو 20 ألف جنيه وقسط الأعوام التالية إلى نحو 10 آلاف جنيه. أما للاستفادة من عرض شراء فورد كوجا بالتقسيط دون فوائد؛ فسيكون على العميل سداد قيمة السيارة كاملة خلال عام واحد؛ مع دفع 50% من قيمة السيارة كدفعة مقدمة بقيمة 247,5 ألف جنيه؛ فيما سيصل القسط الشهري إلى 8221 جنيهًا. وللاستفادة من الخصومات على شاحنات فورد والمقدرة بـ 70 ألف جنيه؛ فهذا العرض متاح فقط للدفع الفوري وليس للتقسيط. يقول منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار سيارات مصر؛ إن العميل المستهدف من هذه العروض هو نفسه عميل الكاش؛ الذي يدفع قيمة السيارة كاملة عند شرائها مضيفًا ان عملاء التقسيط غير مستهدفين من هذه العروض؛ لأنهم من محدودي الدخل. وأوضح أن هذه العروض تستهدف التأثير على القرارات الشرائية لـ”عميل الكاش” من ناحية تفضيل السيارات محل العرض على سيارة أخرى منافسة؛ حيث يمكن الاستفادة من السيولة المتاحة لديه من خلال تشغيلها أو إيداعها بأحد البنوك والاستفادة من فوائدها. ولفت إلى أن هذه الشركات تسعى من خلال هذه العروض للتخلص من مخزون السيارات لديها خاصة بعد تراجع وتيرة البيع على خلفية الارتفاعات السعرية التي شهدتها خلال الشهور الماضية؛ متوقعا أن تتحرك مبيعات هذه السيارات خلال الفترة المقبلة. وأوضح اللواء رأفت مسروجة الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات أن هذه العروض تستهدف شريحة من العملاء ذوي القدرة الشرائية المرتفعة؛ موضحا أن طبقة واسعة من المواطنين يمكنهم شراء السيارة؛ لارتفاع مستوى الدخول لديهم وقدرتهم على الادخار. وأوضح أن الدعم المالي الذي تقدمه شركات السيارات أو البنوك سيزيد من مستوى الشراء للسيارات التي تشملها العروض سواء في صورة تسهيلات في الدفع أو خصومات أو إسقاط فوائد أو الغاء الدفعات المقدمة. ولفت إلى أن شريحة أساسية من العملاء المستهدفين بشراء سيارة هم العاملون ببعض الوظائف غير التقليدية مثل السياحة والعقارات؛ حيث يتقاضون مرتبات أساسية وعمولات تجعل بمقدرتهم دفع الأقساط المطلوبة؛ متوقعا زيادة هذه الشريحة مع التطور في أداء هذه القطاعات. وقال سمير علام نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل إن هذه العروض لا تستهدف كافة شرائح العملاء لأن بعض الفئات خرجت من نطاق “العملاء المحتملين” بعد تراجع القدرة الشرائية على خلفية تقلبات اسعار الصرف وتراجع قيمة العملة المحلية. وأوضح أن هذه العروض تستهدف فئة العملاء الذين يملكون مقدم السيارة بقيمة تتراوح بين 100 و150 ألف جنيه لكن هذا المبلغ لم يعد كافيا لدفع مقدم سيارة مثل سبورتاج؛ فقامت EIT بالتيسير على هؤلاء العملاء لتمكينهم من حيازة السيارة ؛ متوقعا أن تنعش هذه العروض المبيعات خلال الفترة الراهنة. وأضاف أن هذه العروض تمكن العملاء أيضا من ايداع أموالهم بالبنوك وتحصيل فائدة عليها؛ يمكن استخدامها لدفع الأقساط؛ حيث يتاح لهم دفع المقدم من خلال أقساط شهرية خلال عام كامل. ولفت إلى أن العملاء محدودي الدخل غير مستهدفين من هذه العروض لأنهم خرجوا بالكلية في الوقت الراهن من قائمة العملاء المحتملين لسوق السيارات؛ خاصة “الزيرو” مرجحا توجههم لشراء المستعمل أو الامتناع عن الشراء بشكل كامل.