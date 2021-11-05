اقتصاد وأسواق

عروض كازيون على السلع الغذائية حتى 8 نوفمبر 2021

المكرونة والدقيق والأرز والصلصة والزيوت والمسلى والألبان والأجبان
محمد مجدي 6:51 م, الجمعة, 5 نوفمبر 21 6:51 م, الجمعة, 5 نوفمبر 21

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طرحت عروض كازيون على السلع الغذائية من 2 إلى 8 نوفمبر 2021 مجموعة متنوعة ومختارة من التخفيضات على السلع المختلفة مثل المكرونة والدقيق والأرز والصلصة والزيوت والمسلى والألبان والأجبان، وذلك في جميع فروع كازيون أو عبر الأونلاين من خلال خدمة التوصيل إلى المنازل وذلك بمناسبة عيد ميلاد كازيون .

ايطاليانو مكرونة انواع مختلفة 400 جرام بسعر 7.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه

الملكة مكرونة انواع مختلفة 1 كيلو بسعر 9.75 جنيه بدلا من 11.5 جنيه

الاطيب مكرونة انواع مختلفة 350 جرام بسعر 2.95 جنيه بدلا من 3.25 جنيه

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الاطيب دقيق 1 كيلو بسعر 7.45 جنيه بدلا من 8.5 جنيه

الاطيب أرز 5 كيلو بسعر 38 جنيه بدلا من 41.5 جنيه

ريزو أرز مصري 1 كيلو بسعر 5.95 جنيه بدلا من 7.95 جنيه

الساعة أرز مصري 1 كيلو بسعر 10.5 جنيه بدلا من 11.5 جنيه

هاينز صلصة طماطم 360 جرام عرض 4 قطع بسعر 34.95 جنيه بدلا من 47.80 جنيه

شيفس سيكريت صلصة طماطم 300 جرام بسعر 4.75 جنيه بدلا من 6.25 جنيه

هدية زيت خليط 2.1 لتر بسعر 49.95 جنيه بدلا من 52.5 جنيه

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قلية زيت خليط 700 مللي بسعر 16.75 جنيه بدلا من 19.75 جنيه

الينا زيت ذرة 700 مللي بسعر 21.95 جنيه بدلا من 24.95 جنيه

اصيل زيت عباد الشمس 700 مللي بسعر 18.5 جنيه بدلا من 21.95

بست فوود زيت زيتون بكر 250 مللي بسعر 25 جنيها بدلا من 28 جنيها

جنة زبدة 1 كيلو بسعر 32.5 جنيه بدلا من 36 جنيها

الهانم سمن نباتي 1.5 كيلو بسعر 39.95 جنيه بدلا من 46.95 جنيه

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اشطه او ميلكي حليب كامل الدسم 450 مللي بسعر 4.75 جنيه بدلا من 6 جنيهات

فيفا أو اشطه او ميلكي حليب كامل الدسم 1 لتر بسعر 11.25 جنيه بدلا من 13.75 جنيه

لاكتيل لبن كامل الدسم 1 لتر بسعر 12.75 جنيه بدلا من 15.5 جنيه

المراعي حليب كامل الدسم 1.5 لتر بسعر 22 جنيها بدلا من 25 جنيه

لبنتيا جبنة مثلثات 48 قطعة بسعر 39.5 جنيه بدلا من 49.95 جنيه

بيزيدن جبنة مثلثات 16 قطعة بسعر 27.5 جنيه بدلا من 33 جنيها

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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