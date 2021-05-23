اقتصاد وأسواق

عروض كارفور مصر من 20 – 25 مايو 2021

بتخفيضات تصل إلى 62٪
محمد مجدي 8:22 ص, الأحد, 23 مايو 21 8:22 ص, الأحد, 23 مايو 21

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طرحت سلسلة كارفور مصر ، مجموعة من العروض والتخفيضات ، تبدأ من 18٪ الي 62٪ على السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والمنظفات ، وتستمر التخفيضات حتي يوم الثلاثاء 25 مايو الجاري في مختلف فروع كارفور و عبر كارفور اونلاين .

الخضروات والفاكهة

كيلو بصل اصفر بسعر 3.75 جنيه بدلا من 9.95 جنيه
كيلو بطاطس طهي بسعر 3.45 جنيه بدلا من 4.95 جنيه
قطعة كابوتشا بسعر 4.95 جنيه بدلا من 6.95 جنيه
كيلو عنب احمر بسعر 27.95 جنيه بدلا من 42.95 جنيه
كيلو عنب ابيض بسعر 23.95 بدلا من 39.95 جنيه
كيلو مشمش بسعر 24.95 جنيه بدلا من 39.95 جنيه

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بقالة و سوبر ماركت

لاكتيل لبن كامل الدسم 500 مللي بسعر 5.45 جنيه بدلا من 8 جنيهات
جبنة جرين لاند اسطنبولي / فيتا / لايت 500 جرام بسعر 10.45 جنيه بدلا من 14.95 جنيه
دولفين تونة مفتتة بارد و حار 200 جرام بسعر 9.95 بدلا من 14.95 جنيه
السوهاجي أرز 1 كيلو بسعر 9.95 جنيه بدلا من 13.95 جنيه

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لحوم و أسماك

برجر بقري 1 كيلو بسعر 99.95 جنيه بدلا من 124.95 جنيه
لانشون بقري اللحيمي 1 كيلو بسعر 69.75 جنيه بدلا من 84.95 جنيه
جمبري وسط 1 كيلو بسعر 139.75 جنيه بدلا من 169.95 جنيه

منظفات

اريال چل منظف ملابس 2.5 لتر بسعر 49.75 جنيه بدلا من 82.95 جنيه
اريال مسحوق اتوماتيك 2.5 كيلو بسعر 64.95 جنيه بدلا من 86.45 جنيه

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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