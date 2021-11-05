عروض كارفور على السلع الغذائية حتى 10 نوفمبر 2021

طرحت عروض كارفور على السلع الغذائية في شهر نوفمبر الحالي مجموعة متنوعة من التخفيضات والعروض الخاصة على الأرز و المكرونة والزيت العباد والذرة والزيتون والسمنة الطبيعي والخل والألبان، وذلك في مختلف الماركات المحلية والعالمية، وتنتهي تلك العروض في يوم 10 نوفمبر الحالي، ويتم طرحها في جميع فروع كارفور المنتشرة على مستوى الجمهورية .

أرز الضحي 5 كيلو بسعر 56.95 جنيه بدلًا من 80.75 جنيه

أرز المطبخ 1 كيلو عرض 4 أكياس بسعر 37.95 جنيه بدلًا من 53.80 جنيه

مكرونة المطبخ 1 كيلو بسعر 9.45 جنيه بدلًا من 13.45 جنيه

مكرونة لمتنا 400 جرام عرض 4 أكياس بسعر 19.95 جنيه بدلًا من 26.25 جنيه

ريجينا مركونة 400 جرام عرض 3 أكياس بسعر 24.95 جنيه بدلًا من 32.85 جنيه

زيت عباد شمس أو ذرة روتس 900 مللي عرض 2 زجاجة بسعر 49.95 جنيه بدلًا من 63.90 جنيه

زيت ذرة كريستال 2.2 لتر بسعر 78.45 جنيه بدلًا من 84.45 جنيه

زيت عباد الشمس كريستال 2.2 لتر بسعر 64.45 جنيه بدلًا من 69.45 جنيه

زيت خليط سمارت 700 مللي عرض 12 زجاجة بسعر 169.95 جنيه بدلًا من 209.95 جنيه

زيت زيتون بكر وادي فود 1 لتر بسعر 134.95 جنيه بدلًا من 169.95 جنيه

سمن طبيعي فيرن 700 جرام بسعر 94.45 جنيه بدلًا من 113.95 جنيه

خل أبيض سندباد 1 لتر عرض 4 زجاجات بسعر 21.95 جنيه بدلًا من 25.80 جنيه

المراعي لبن كامل/ خالي 1 لتر عرض 2 زجاجة بسعر 30 جنيهًا بدلًا من 36 جنيهًا

جهينة حليب كامل/ خالي الدسم 1.5 لتر بسعر 16.95 جنيه بدلًا من 21.95 جنيه.

تستمر كارفور في تقديم العروض والتخفيضات الخاصة بالمنتجات الغذائية والاستهلاكية للمستهلكين من خلال مجلة كارفور لشهر نوفمبر الحالي، والتي يمكن الحصول على تلك المنتجات من خلال زيارة أحد فروع كارفور أو الشراء أونلاين.