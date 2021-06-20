عروض كارفور على الخضروات والفاكهة والمجمدات

طرحت سلسلة كارفور مجموعة من العروض والتخفيضات للمستهلكين ، تحت عنوان (عروض صيفية أكبر)، بخصم يبدأ من 15٪ الي 61% على الخضروات والفاكهة و اللحوم والدواجن المجمدة والأسماك من 17 يونيو إلى 22 يونيو 2021 ، و ذلك في جميع فروع كارفور وعبر خدمة التوصيل إلي المنازل .

كيلو كوكي فرخة كاملة بسعر ٤٩.٩٥ جنيه بدل من ٦٠.٩٥ جنيه خصم ١٨٪

كيلو مكعبات ضاني بلدي بسعر ١٢١.٩٥ جنيه بدل من ١٤٤.٩٥ جنيه خصم ١٥٪

كيلو تشيزا جبنة ڤيتا بسعر ٢٣.٩٥ جنيه بدل من ٣٩.٩٥ جنيه خصم ٤٠٪

كيلو فرجللو بسطرمة بالثوم بسعر ١٧٩.٩٥ جنيه بدل من ٢٤٩.٩٥ جنيه خصم ٢٨٪

كيلو جمبري قشر بسعر ٩٩.٩٥ جنيه بدل من ١٢٩.٩٥ جنيه خصم ٢٣٪

كيلو سمك مكرونة بسعر ٣٩.٩٥ جنيه بدل من ٤٩.٩٥ جنيه خصم ٢٠٪

كيلو فلفل احمر / اصفر بسعر ١٤.٩٥ جنيه بدل من ٢٥.٩٥ جنيه خصم ٤٢٪

كيلو برتقال عصير بسعر ٤.٨٠ جنيه بدل من ٩.٩٥ جنيه خصم ٥٢٪

كيلو بصل ذهبي بسعر ٤.٢٥ جنيه بدل من ٦.٩٥ جنيه خصم ٣٩٪

كيلو ليمون اضاليا بسعر ٧.٩٥ جنيه بدل من ١٤.٩٥ جنيه خصم ٤٦٪

عدد ٢ قطعة ذرة سكري بسعر ٩.٩٥ جنيه بدل من ١٩.٩٥ جنيه خصم ٥٠٪

عدد ٣ قطعة ذرة سكري بسعر ١١.٧٥ جنيه بدل من ٢٩.٩٥ جنيه

خصم ٦١٪