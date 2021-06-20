اقتصاد وأسواق

عروض كارفور على الخضروات والفاكهة والمجمدات

بخصم يبدأ من 15 ٪ الي 61 ٪
محمد مجدي 10:03 ص, الأحد, 20 يونيو 21 10:03 ص, الأحد, 20 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

طرحت سلسلة كارفور مجموعة من العروض والتخفيضات للمستهلكين ، تحت عنوان (عروض صيفية أكبر)، بخصم يبدأ من 15٪ الي 61% على الخضروات والفاكهة و اللحوم والدواجن المجمدة والأسماك من 17 يونيو إلى 22 يونيو 2021 ، و ذلك في جميع فروع كارفور وعبر خدمة التوصيل إلي المنازل .

كيلو كوكي فرخة كاملة بسعر ٤٩.٩٥ جنيه بدل من ٦٠.٩٥ جنيه خصم ١٨٪
كيلو مكعبات ضاني بلدي بسعر ١٢١.٩٥ جنيه بدل من ١٤٤.٩٥ جنيه خصم ١٥٪
كيلو تشيزا جبنة ڤيتا بسعر ٢٣.٩٥ جنيه بدل من ٣٩.٩٥ جنيه خصم ٤٠٪
كيلو فرجللو بسطرمة بالثوم بسعر ١٧٩.٩٥ جنيه بدل من ٢٤٩.٩٥ جنيه خصم ٢٨٪
كيلو جمبري قشر بسعر ٩٩.٩٥ جنيه بدل من ١٢٩.٩٥ جنيه خصم ٢٣٪
كيلو سمك مكرونة بسعر ٣٩.٩٥ جنيه بدل من ٤٩.٩٥ جنيه خصم ٢٠٪
كيلو فلفل احمر / اصفر بسعر ١٤.٩٥ جنيه بدل من ٢٥.٩٥ جنيه خصم ٤٢٪
كيلو برتقال عصير بسعر ٤.٨٠ جنيه بدل من ٩.٩٥ جنيه خصم ٥٢٪
كيلو بصل ذهبي بسعر ٤.٢٥ جنيه بدل من ٦.٩٥ جنيه خصم ٣٩٪
كيلو ليمون اضاليا بسعر ٧.٩٥ جنيه بدل من ١٤.٩٥ جنيه خصم ٤٦٪
عدد ٢ قطعة ذرة سكري بسعر ٩.٩٥ جنيه بدل من ١٩.٩٥ جنيه خصم ٥٠٪
عدد ٣ قطعة ذرة سكري بسعر ١١.٧٥ جنيه بدل من ٢٩.٩٥ جنيه
خصم ٦١٪

اقرأ أيضا  أسعار الدواجن اليوم 17-6-2021 فى مصر

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

الفائض الجاري في منطقة اليورو يرتفع 6 مليارات دولار خلال شهر

أحمد فراج 10:12 ص, الأحد, 20 يونيو 21

صادرات المواد العازلة تسجل 194 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2021 (جراف)

محمود زكي 9:50 ص, الأحد, 20 يونيو 21

استقرار البطاطس والجزر ..أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد20 يونيو 2021

الصاوي أحمد 9:48 ص, الأحد, 20 يونيو 21

عروض رنين اليوم الأحد 20 يونيو «عرض الساعة»

محمد مجدي 9:41 ص, الأحد, 20 يونيو 21

أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 20-6-2021 واستقرار عيار 21

عمر سالم 8:31 ص, الأحد, 20 يونيو 21

أسعار البيض اليوم الأحد 20-6-2021 في مصر

أحمد اللاهوني 12:46 ص, الأحد, 20 يونيو 21