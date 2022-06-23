عروض كارفور على الأجهزة الإلكترونية من 23 إلى 26 يونيو 2022

تقدم بوابة المال عروض كارفور في الويك إند من 23 إلى 26 يونيو 2022 على عدد من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية المتنوعة من شاشات تليفزيون وغسالات وبوتاجازات بخصومات تبدأ من 6% وحتى 23%، كما يمكن شراء تلك الأجهزة من خلال فروع كارفور أو كارفور أونلاين، مع إمكانية تقسيط المشتريات من خلال بنك مصر، فاليو، QNB، سهولة، فرصة أو أمان.

عروض كارفور على الغسالات

غسالة أوتوماتيك إل جي 9 كيلو بسعر 14299 جنيهًا بدلًا من 15499 جنيه خصم 7%

غسالة أوتوماتيك إل جي 7 كيلو بسعر 7999 جنيهًا بدلا من 8599 جنيهًا خصم 6%

عروض التليفزيونات من كارفور

تلفزيون إل اي دي سامسونج 43 بوصة بسعر 7399 جنيهًا بدلًا من 8999 جنيهًا خصم 17%

تلفزيون إل اي دي چاك 43 بوصة بسعر 4499 جنيهًا بدلًا من 5799 جنيهًا خصم 22%

تلفزيون إل اي دي إل جي 43 بوصة بسعر 6499 جنيهًا بدلًا من 8499 جنيهًا خصم 23%

تلفزيون إل اي دي سامسونج 50 بوصة بسعر 8299 جنيهًا بدلًا من 10499 جنيهًا خصم 20%

عروض البوتاجازات من كارفور

بوتاجاز يونيون اير 90 سم 5 شعلة ضمان 7 سنوات بسعر 5999 جنيهًا بدلًا من 7399 جنيهًا خصم 18%

بوتاجاز فريش 80 سم 5 شعلة ضمان 7 سنوات بسعر 8249 جنيهًا بدلًا من 8999 جنيه خصم 8%.