عروض كارفور اليوم الجمعة 29 أكتوبر على السلع الغذائية تضم تخفيضات كبيرة تبدأ من 12% وحتي 32% وذلك على الزيوت والسمن الطبيعي والنباتي والأرز والكاتشب والنودلز والمستردة والتومية والفاصوليا الحمراء والمكرونة والصلصة وعسل النحل والأجبان، و تستمر تلك العروض حتي يوم 31 أكتوبر الجاري .

عروض كارفور على السلع الغذائية

زيت كريستال ذرة 1.6 لتر بسعر 60 جنيها

زيت كريستال عباد شمس 1.6 لتر بسعر 50 جنيها

روتس زيت ذرة / عباد شمس 900 مللي بسعر 50 جنيها بدل 63.90 جنيه

ترست زيت زيتون بكر 1 لتر بسعر 90 جنيها بدل 114.95 جنيه

فيرن سمن طبيعي 1.4 كيلو بسعر 190 جنيها بدل 226.95 جنيه

الهانم سمن نباتي 1.5 كيلو بسعر 40 جنيها بدل 45.75 جنيه

شهد أرز مصري 5 كيلو بسعر 50 جنيها بدل من 73.25 جنيه

حدائق كاليفورنيا فاصوليا حمراء 400 جرام بسعر 20 جنيه بدل 26.4 جنيه

اندومي نودلز 70 جرام بسعر 20 جنيها بدل 24.5 جنيه

هاينز كاتشب 850 جرام بسعر 30 جنيها بدل 44.5 جنيه

اكسترا فوود مستردة او تومية 440 جرام 20 جنيها بدل 25.95 جنيه

فينيسيا مكرونة 400 جرام بسعر 20 جنيها بدل 23.85 جنيه

المطبخ مكرونة 400 جرام بسعر 20 جنيها بدل 27.25 جنيه

هاينز كاتشب 850 جرام بسعر 30 جنيها بدل 44.5 جنيه

هارفست صلصة طماطم 320 جرام 30 جنيها بدل 37.8 جنيه

الميزان حلاوة سادة 1 كيسلو بسعر 40 جنيها بدل 47.25 جنيه

هيرو عسل نحل 365 جرام بسعر 35 جنيها بدل 43.95 جنيه

دومتي جبنة فيتا طبيعي 500 جرام بسعر 40 جنيها بدل 44.95 جنيه

دومتي جبنة موتزاريلا 300 جرام بسعر 25 جنيها بدل 33.5 جنيه

دومتي جبنة ثلاجة 900 جرام بسعر 60 جنيها بدل 65.95 جنيه

دومتي جبنة فيتا 1 كيلو بسعر 25 جنيها بدل 31.5 جنيه

كيري جبنة مربعات 12 قطعة بسعر 30 جنيها بدل 33.45 جنيه

بريزيدن جبنة فيتا طبيعي 500 جرام بسعر 35 جنيها بدل 45.5 جنيه

وتقوم سلسلة كارفور مصر بتقديم العديد من العروض والتخفيضات على مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية والادوات والاجهزة المنزلية والكهربائية والالكترونية والملابس والمنتجات الجلدية .