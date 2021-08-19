عروض كارفور الويك اند من 19 الي 23 اغسطس 2021

طرحت سلسلة كارفور مصر مجموعة من العروض والتخفيضات على السلع الغذائية والاستهلاكية بكافة أنواعها وذلك من اليوم الخميس 19 أغسطس وحتي يوم 23 أغسطس الجاري بجميع فروع كارفور مصر المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية ، والتي تم طرح تلك العروض…

طرحت سلسلة كارفور مصر مجموعة من العروض والتخفيضات على السلع الغذائية والاستهلاكية بكافة أنواعها وذلك من اليوم الخميس 19 أغسطس وحتي يوم 23 أغسطس الجاري بجميع فروع كارفور مصر المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية ، والتي تم طرح تلك العروض تحت مسمي عروض الويك اند ، وشملت 40 صنف من مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات تبدأ من 13٪ الي 54٪ .

وشملت تلك العروض تخفيضات على اللحوم بنسبة تتراوح من 13٪ الي 28٪ ، و الدواجن من 28٪ الي 38٪ ، و الاسماك والقشريات من 23٪ الي 25٪ ، و الخضروات والفاكهة من 27٪ الي 54٪ ، و البقالة والسلع الغذائية من 28٪ الي 37٪ ، و المنظفات المنزلية من 28٪ الي 35٪ .

يذكر أن شركة “ماجد الفطيم”، والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، أطلقت “كارفور” في المنطقة في عام 1995، حيث تمتلك الشركة الامتياز الحصري لإدارة وتشغيل العلامة التجارية في أكثر من 30 سوقًا عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وتدير “ماجد الفطيم” حاليًا أكثر من 320 فرع كارفور متوزعة على 16 دولة لتلبية حاجات 750,000 عميل يومياً، كما يضم فريق عمل “كارفور” أكثر من 37,000 موظف ، لتقديم أكثر من 500,000 نوع من المنتجات الغذائية وغير الغذائية .

كما تقدم سلسلة كارفور مصر مجموعة كبيرة من المنتجات التي لا غني عنها في كل منزل ، من أجهزة منزلية و كهربائية ، و ادوات المطبخ ، والتجميل و العناية بالبشرة ، و المنظفات بكافة أنواعها ، و مخبوزات ، و أثاث منزلي و مفروشات ، و ملابس حريمي ورجالي وأطفال ، و مخبوزات ، إضافة إلي كل ما يحتاجه المستهلك من السلع الغذائية والاستهلاكية بكافة أنواعها واشكالها ، كذلك الموبايلات و أجهزة الكمبيوتر واللابتوب والتابلت .

وتطرح سلسلة كارفور مصر على مدار الشهر عدد من التخفيضات والخصومات والعروض على منتجاتها التي تقدمها للمستهلك .