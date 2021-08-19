غير مصنف

عروض كارفور الويك اند من 19 الي 23 اغسطس 2021

طرحت سلسلة كارفور مصر مجموعة من العروض والتخفيضات على السلع الغذائية والاستهلاكية بكافة أنواعها وذلك من اليوم الخميس 19 أغسطس وحتي يوم 23 أغسطس الجاري بجميع فروع كارفور مصر المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية ، والتي تم طرح تلك العروض…

محمد مجدي 8:43 ص, الخميس, 19 أغسطس 21 8:43 ص, الخميس, 19 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

طرحت سلسلة كارفور مصر مجموعة من العروض والتخفيضات على السلع الغذائية والاستهلاكية بكافة أنواعها وذلك من اليوم الخميس 19 أغسطس وحتي يوم 23 أغسطس الجاري بجميع فروع كارفور مصر المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية ، والتي تم طرح تلك العروض تحت مسمي عروض الويك اند ، وشملت 40 صنف من مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات تبدأ من 13٪ الي 54٪ .

وشملت تلك العروض تخفيضات على اللحوم بنسبة تتراوح من 13٪ الي 28٪ ، و الدواجن من 28٪ الي 38٪ ، و الاسماك والقشريات من 23٪ الي 25٪ ، و الخضروات والفاكهة من 27٪ الي 54٪ ، و البقالة والسلع الغذائية من 28٪ الي 37٪ ، و المنظفات المنزلية من 28٪ الي 35٪ .

اقرأ أيضا  اختيار «بلو بريزم» ضمن قائمة أفضل الشركات في التحكم الآلي والعمليات الروبوتية

    يذكر أن شركة “ماجد الفطيم”، والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، أطلقت “كارفور” في المنطقة في عام 1995، حيث تمتلك الشركة الامتياز الحصري لإدارة وتشغيل العلامة التجارية في أكثر من 30 سوقًا عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

    وتدير “ماجد الفطيم” حاليًا أكثر من 320 فرع كارفور متوزعة على 16 دولة لتلبية حاجات 750,000 عميل يومياً، كما يضم فريق عمل “كارفور” أكثر من 37,000 موظف ، لتقديم أكثر من 500,000 نوع من المنتجات الغذائية وغير الغذائية .

    اقرأ أيضا  هيئة ميناء الإسكندرية تستثنى سفن البضائع من رسوم منطقة المخطاف الخارجي

    كما تقدم سلسلة كارفور مصر مجموعة كبيرة من المنتجات التي لا غني عنها في كل منزل ، من أجهزة منزلية و كهربائية ، و ادوات المطبخ ، والتجميل و العناية بالبشرة ، و المنظفات بكافة أنواعها ، و مخبوزات ، و أثاث منزلي و مفروشات ، و ملابس حريمي ورجالي وأطفال ، و مخبوزات ، إضافة إلي كل ما يحتاجه المستهلك من السلع الغذائية والاستهلاكية بكافة أنواعها واشكالها ، كذلك الموبايلات و أجهزة الكمبيوتر واللابتوب والتابلت .

    اقرأ أيضا  نقيب الفلاحين: وصول كيلو اللحم البلدي إلى 170 جنيها ليس مرتفعا

    وتطرح سلسلة كارفور مصر على مدار الشهر عدد من التخفيضات والخصومات والعروض على منتجاتها التي تقدمها للمستهلك .

    شارك الخبر مع أصدقائك

    الخبر السابق «
    الخبر التالي »
    بقلم محمد مجدي

    محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

    ملف الكاتب محمد مجدي

    اقرأ أيضاً