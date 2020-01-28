عروض قتالية وهدايا للأطفال.. «الداخلية» تحتفل مع أسر الشهداء بأكاديمية الشرطة (صور)

نظم قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، داخل أكاديمية الشرطة احتفالية، حملت عنوان “شرطة قوية لشعب عظيم”، ضمن احتفالات عيد الشرطة الـ68، التي تعد تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية في 25 من يناير 1952، وذلك تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وبحضور أسر الشهداء وطلاب المدارس.

رسومات للوجه وهدايا للأطفال

شهدت الاحتفالية التي أقامتها الوزارة، توزيع الهدايا العينية والتذكارية على المشاركين فيها، وأسر الضباط والشهداء ومصابي الشرطة.

وشارك عدد من طلاب المدارس والأطفال من أبناء الضباط وأسر الشهداء في الاحتفالية.

وحاولت الوزارة رسم البسمة على وجوههم بتخصيص أماكن لتوزيع البلالين والورود، ورسم أعلام مصر على الوجوه، وهدايا لهم.

عروض قتالية وكشف مفرقعات

وتخلل فقرات الحفل، تقديم عروض الشباك وميادين الجبال، واستعرضت الإدارة العامة لكلاب الأمن الحراسة، عرض تناول كفاءة كلاب التدريب فى الكشف عن المفرقعات والمخدرات.

إضافة إلى استعراض قدرة رجال المفرقعات في التعامل بدقة وعناية مع المواد المتفجرة وتفكيكها، فضلاً عن تعامل قوات الإطفاء مع الحرائق.

وعرضت الإدارة العامة للمرور، السيارات الجديدة والمتطورة التي تستخدمها المرور لملاحقة المخالفين، ورصد المخالفات وتسيير حركة الطرق بسهولة ويسر، وعملية التطوير التي لحقت بوحدات التراخيص.

معارض غذائية بأسعار مخفضة

وأقيمت على هامش الاحتفالية، العديد من المعارض الخاصة ببيع المنتجات الغذائية ومنافذ أمان لبيع السلع الغذائية واللحوم، والأثاث المنزلى من منتجات قطاع السجون من غرف نوم، وأطفال، ومطابخ، وسفرة ، وأنتريهات، بأسعار مخفضة.

وعرضت منتجات غذائية مختلفة الأنواع، من إنتاج قطاع السجون، بأسعار مخفضة عن مثيلها فى الأسواق.

وانتشرت منافذ متحركة، لبيع اللحوم الطازجة، بأسعار مخفضة، إلى جانب الدواجن والأسماك.

منتجات قطاع السجون من أثاث ومشغولات

وتتصمن المعرض، قسم خاص لعرض وبيع المنتجات اليدوية من إنتاج نزلاء السجون، ضمن منهجية الوزارة لإعادة تأهيل السجناء وتعليمهم مهنة حتى يبتعدوا عن طريق الجريمة.

وخلال الحفل، اصطحب رجال المرور، الأطفال داخل المدينة المرورية التي أنشأتها الوزارة، لتوعيتهم بقواعد وآداب المرور.

وقدم رجال الحماية المدنية شرحًا مفصلًا لأسر الشهداء وطلبة الجامعات، عن كيفية التعامل مع الحرائق، والدور الذى يقومون به، فور تلقيهم البلاغات.

وحرص الطلاب على إجراء تجربة على السلم الهيدروليكى، برفقة بقوات الإطفاء، لمعرفة كيفية التعامل مع الأحداث.

وعبر الفنانين الحاضرين، عن سعادتهم البالغة، بتواجدهم فى الاحتفالية، ووجهوا عميق شكرهم وتهنئتهم لوزارة الداخلية، بمناسبة عيد الشرطة، وما يقدمونه من تضحيات من أجل الوطن.

مشاركة القوات المسلحة والفنانين

حضر الاحتفالية، ممثلين عن القوات المسلحة والشرطة، والأزهر والكنيسة، وطلبة الجامعات والمدارس والكلية الحربية والشرطة، وعدد من الإعلاميين، والفنانين والرياضيين.

تضمن الحفل عدد من العروض القتالية، منها عرض الخيالة التي أجرت بيانًا عمليًا في مهارات الفروسية، لمجموعات متتالية.

استعراض أحدث المعدات

واستعرضت الوزارة أحدث المركبات والمعدات التي تم استحداثها، بهدف تقديم خدمة أمنية مميزة للمواطنين.

شارك في المعرض كل من قطاعات: الأمن العام، والأمن المركزي، الحماية المدنية، المرور الأحوال المدنية، السجون، إضافة إلى مشاركة مديريات أمن القاهرة والجيزة، والمسطحات.

وشارك فريق الموسيقات أكاديمية الشرطة في العروض، علمًا بأنه فاز بالمركز الأول للفرق على مستوى الجمهورية.

في سياق متصل، نظمت محافظة القاهرة بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة، احتفالية لتكريم عدد من أسر الشهداء المقيمين بنطاق المحافظة، والسابق اطلاق أسمائهم على الشوارع أو المدارس.