عروض فرنسية وصينية وكورية للشراكة فى «نيرك» لصناعات السكك الحديدية

أعلن المهندس أحمد المفتى، مدير مشروع مصنع نيرك لصناعات السكك الحديدية ، عن تلقى 4 عروض من الصين وفرنسا وكوريا، لتوريد المهمات والمعدات اللازمة والتكنولوجيا لتشغيل المصنع الأول لوحدات مترو الأنفاق .

وتستهدف الشركة الوصول إلى %50 من تصنيع العربات محليًا، على أن يتم البدء بنسبة %25 فى فى التجميع وأعمال اللحام وتصنيع بعض الأجزاء والمقاولات.

وأشار «المفتي» إلى أن شركته تخطط للانتهاء من المفاوضات خلال الربع الثالث من العام الحالى 2021، وبدء عمليات الإنتاج الفعلى خلال النصف الثانى من العام القادم 2022، بتكلفة استثمارية حوالى 100 مليون دولار .

رئيس الوزراء يرفع العلم المصرى على المصنع الشهر الحالى

ومن المقرر أن يقوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لتدشين ورفع العلم المصرى على مصنع نيرك قبل نهاية الشهر الحالى.

وكشف «المفتي» عن اختيار العمالة الفنية المدربة، بإجمالى 300 عامل فى المرحلة الأولى، يتم بالتوازى مع أعمال إنشاء المصنع الأول للمشروع الحالى، بالتنسيق بين شركة سامكريت وبعض شركات المقاولات.

وقال إنه من المخطط أن تقوم الشركة المختصة بتوريد تكنولوجيا التصنيع بتحديد أساليب اختيار العمالة وتدريبها خلال الـ6 أشهر السابقة على موعد افتتاح المشروع.

وينفذ المشروع على مرحلتين، الأولى منها مصنع للوحدات المتحركة، والثانية تضم مصانع للصناعات المغذية للقطاع، ويقع المشروع على مساحة 300 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية.

ومن المخطط إقامة مجمع صناعى لتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 عربة سنويًا.

وتأسست «نيرك” وفقاً لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002، بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادى، والقطاع الخاص متمثلًا فى المساهمين (شركات سامكريت للاستثمار، وحسن علام القابضة، وأوراسكوم للإنشاءات، وكونيكت للتكنولوجيا والمعلومات).