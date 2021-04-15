عروض فتح الله جملة ماركت حتي 17 أبريل 2021

طرحت سلسلة فتح الله للسلع الغذائية والمعروفة باسم جملة ماركت ، مجموعة من التخفيضات والعروض الخاصة بشهر رمضان المبارك 2021, وتلك العروض من 12 الي 17 أبريل الجاري، حيث شهدت تلك العرزض سلع ياميش رمضان بعدد ١١ صنف على المستهلكين في فروعها المختلفة ، إضافة إلى عروض سلع غذائية واستهلاكية لا يستغني عنها البيت المصري ، خاصة في شهر رمضان .

ياميش رمضان من فتح الله ماركت

فول حصي ١٢ جنيه للكيلو

بلح اسواني ١٥ جنيه للكيلو

زبيب ٣٦ جنيه للكيلو

جوز هند ناعم ٥٠ جنيه للكيلو

لوز قلب ١٢٥ جنيه للكيلو

بندق قلب ١٥٠ جنيه للكيلو

عين جمل قلب ١٦٠ جنيه للكيلو

كركديه ٤٠ جنيه للكيلو

خروب مجروش ١٨ جنيه للكيلو

قمر الدين ٢٧ جنيه زنة ٤٠٠ جرام

تمر ١٥ جنيه زنة ٧٠٠ جرام

عروض فتح الله جملة ماركت السلع الغذائية

لبن جهينة حليب ٦ قطع ١ لتر بسعر ٧٥ جنيه بدلاً من ٩٢ جنيه

هاينز مايونيز ٣١٠ جرام بسعر ٢٠ جنيه بدلا من ٢٦ جنيه

بيمبو بسكويت مغطي بالشكولاته ١٢ قطعة سعر ٢٠ جنيه بدلاً من ٢٢.٥ جنيه

وادي فود زيت زيتون بكر ١ لتر بسعر ١٢٠ جنيه بدلا من ١٧٠ جنيه

تانج عصير بودر ٤٥٠ جرام بسعر ٢٢ جنيه بدلا من ٢٧ جنيه

فيرنا سمن طبيعي ٧٠٠ جرام بسعر ٩٩ جنيه بدلا من ١٠٩ جنيه

تايجر شيبسي انواع بسعر ٨.٥ جنيه بدلا من ٩.٥ جنيه

فول خلطات حدائق كاليفورنيا ٤٠٠ جرام بسعر ٨ جنيهات بدلا من ١٠.٥ جنيه

فول سادة هارفست ٤٠٠ جرام ٢ ق شرينك بسعر ١٢ جنيه بدلا من ١٥ جنيه

البوادي طحينة ٤٧٥ جرام بسعر ٢٨.٥ بدلا من ٣٥ جنيه

الضحي أرز مصري ٥ كيلو بسعر ٥٧.٥ بدلا من ٧٥ جنيه

عافية زيت عباد شمس ٢.٢ لتر بسعر ٦٧ جنيه بدلا من ٧٢ جنيه

قلية زيت خليط ٤.٥ لتر بسعر ٩٠ جنيه بدلا من ١٠٠ جنيه