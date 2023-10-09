عروض صيانة على سيارات «بروتون».. تعرف على التفاصيل

أعلنت مجموعة «عز العرب للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «فولفو، واستون مارتن، ولوتس، وDS، وفيراري، وبروتون، وغيرها»، عن تقديم عروض صيانة على سيارات بروتون «جين 2» و«بيرسونا» في مركز خدمة الصيانة المعتمد لبروتون بمنطقة «أبو رواش».

وأوضحت الشركة أن عروض الصيانة على سيارات «بوتون» ممتددة حتى نهاية أكتوبر الحالي.

وتشمل باقات الصيانة السريعة لسيارات بوتون “تغير زيت المحرك والفلتر” بقيمة تقدر بنحو 888 جنيهًا.

كما تقدم «عز العرب» عدة باقات مختلفة على صيانة طرازات العلامة الماليزية والتى تشمل التالي: