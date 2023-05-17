عروض شراء حصة من حقوق بث الدوري الألماني تصل إلى 2 مليار دولار

قدمت شركات ملكية خاصة عروضا بنحو 1.8 مليار يورو (2 مليار دولار) لشراء حصة من حقوق بث الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، البطولة الرئيسية في البلاد، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

شراء حقوق بث الدوري الألماني

وقال مسؤولون في مجلس إدارة “دويتشه فوسبال ليغا” للأندية في الأيام الأخيرة إنهم تلقوا أربعة عطاءات لشراء حصة 12.5% في الوحدة الجديدة وتراوحت قيمتها بين 1.75 مليار يورو و1.85 مليار يورو. افترضت العروض أن الشركات ستتلقى عائدات من حقوق البث المحلية والدولية لأفضل فرق كرة القدم المحترفة في ألمانيا لمدة 20 عاماً، حسبما قال الأشخاص.

أفادت “بلومبرج” أن شركات “أدفنت إنترناشيونال” و”بلاكستون” و” سي في سي كابيتال بارتنرز” و “إي كيو تي” تتنافس على الصفقة.

كما تلقى الاتحاد الألماني لكرة القدم عرضاً خامساً من “كيه كيه أر” لكنه يعتبر منخفضاً جداً، وفقاً لما أوردته “بلومبرج نيوز”.

وقال الأشخاص إن الاتحاد الألماني لكرة القدم يسعى للتفاوض على رفع سعر الصفقة إلى نحو ملياري يورو. وقد يكون الاتحاد قادراً على تحقيق المبلغ المستهدف فقط حال إبرام صفقة مدتها 25 عاماً، كما قال بعض الأشخاص، رغم أنه أشار إلى تفضيله لتوقيع عقد مدته 20 عاماً.

مصير الصفقة لم يتضح بعد

تتواصل المداولات، ولا يتضح ما إذا كانت الأندية الألمانية ستقبل إبرام صفقة مع إحدى شركات الأسهم الخاصة في نهاية المطاف.

وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم الشهر الماضي إنه تلقى “عدداً من العروض الإرشادية الأولية من جانب عدة أطراف معنية”.

من المقرر أن تصوت فرق “البوندسليغا” البالغ عددها 36 فريقاً في 24 مايو حول ما إذا كان ينبغي المضي قدماً في إبرام الصفقة.

امتنع ممثلو الاتحاد الألماني لكرة القدم وشركات الملكية الخاصة عن التعليق.