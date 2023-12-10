عروض روسية لتصدير الأسمدة إلى السوق المصرية

عرض عدد من ممثلى بعض الشركات الروسية العاملة فى مجالات إنتاج الأسمدة العضوية واستخراج الفحم منتجاتهم على ممثلين لمجتمع الأعمال السكندرى بهدف النفاذ للسوق المصرية، وزيادة التبادل التجارى بين البلدين.

واستقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية مؤخرا وفداً روسياً بالتعاون مع المركز الروسى للتصدير، وضم الوفد نحو 20 شركة .

وأبدى ممثل لشركة روسية تعمل فى مجال إنتاج الأسمدة العضوية اهتماماً كبيراً بالعمل على تنفيذ مشروع مشترك مع مستثمرين مصريين بالسوق المحلية، لافتاً إلى أن شركته تستخدم المخلفات الزراعية الخاصة بالدواجن لتصنيع الأسمدة .

وأشاد ممثلو الوفد بالموقع الجغرافي لمصر كونه مركزًا للنفاذ لأسواق أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ، وذلك بهدف التغلب على التضييق الدولى المفروض على الصناعات الروسية فى توفير قطع الغيار اللازمة بعد حرب “موسكو” مع أوكرانيا.

كما عرض ممثلو شركات روسية يعملون فى مجالات استخراج الفحم وبيعه للأسواق الخارجية، إمكانية توفيره لبعض مصانع الاسمنت العاملة بالسوق المحلية .

وقالت شركة لوجيستية روسية تعمل فى المحيط الهادئ وبلدان الشرق الأقصى إنها منفتحة للعمل فى أسواق جديدة لها فى منطقة الشرق الأوسط.

وكان من بين المشاركين بالوفد ممثل لإحدى الشركات الروسية التى تعمل فى مجال التهوية وتنظيم الهواء فى المصانع والمنشآت الصناعية.

وأكد مدير المركز الثقافى الروسى أن الهدف من اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين فى العديد من القطاعات كالحاصلات الزراعية والمنشآت الطبية ومزارع الدواجن والمراكز والمستشفيات ومصانع المبردات وتكنولوجيا المعلومات.

وتضمن اللقاء بحث تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين فى قطاعات السياحة والنقل الدولى والبناء والإنشاء والقطاع الفندقى.

كان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف صرح سابقًا بأن حجم التجارة المشتركة مع مصر سجل فى العام الماضى نحو 6 مليارات دولار.

ويبلغ حجم الاستثمارات الروسية فى مصر نحو 67.7 مليون دولار، من خلال 518 شركة عاملة فى قطاعات السياحة والإنشاءات والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والزراعة.