اقتصاد وأسواق

عروض «رنين» من الخميس 24 إلى السبت 26 يونيو

من خلال مهرجان "الجهاز بقى على ثلاثة"
محمد مجدي 10:03 م, الثلاثاء, 22 يونيو 21 10:03 م, الثلاثاء, 22 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

طرحت شركة رنين للأجهزة والأدوات المنزلية والكهربائية مجموعة من العروض والتخفيضات على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والمفروشات والموبايلات والثلاجات وأدوات المطبخ، وذلك من يوم الخميس 24 يونيو إلى السبت 26 يونيو، ضمن مهرجان “الجهاز بقى على ثلاثة”، وذلك في جميع فروع رنين المنتشرة على مستوى الجمهورية.

فروع رنين في المحافظات

فرع الهرم: 32 مدينة بيتكو محطة مشعل شارع الهرم.

فرع الهرم: 128 شارع الهرم- محطة الكوم الأخضر.

فرع شبرا: 53 شارع شبرا مصر مول السعد أمام مكتبة المحبة- محطة مترو مسرة.

فرع مصر الجديدة: 130 شارع جسر السويس بعد كوبري التجنيد- اتجاه روكسي.

فرع 6 أكتوبر: أمام جهاز مدينة 6 أكتوبر فى دولفين مول البوابة الرئيسية.

فرع عباس العقاد: 37 ش عباس العقاد- بجوار ماكدونالدز وأمام مطعم أم حسن.

فرع لاظوغلي: 14 ب شارع نوبار ميدان لاظوغلي بالقرب من محطة مترو سعد زغلول.

اقرأ أيضا  ارتفاع الصويا.. أسعار خامات الأعلاف تواصل الجنون والذرة تقفز 100 جنيه للطن

فرع فيصل: الطالبية فيصل- داخل فرست مول.

فرع شبرا الخيمة- أمام قسم أول شبرا الخيمة- أمام مستشفى النيل.

فرع المقطم: 39 شارع 9 المقطم أمام سيراميك كليوباترا بجوار أورانج.

فرع عين شمس: مول غنيم عين شمس الشرقية بجوار محطة مترو عزبة النخل بجوار حلوانى لبنان.

فرع المحلة: ميدان المشحمة- فوق أولاد رجب- المحلة الكبرى- الغربية.

فرع طنطا: 255 ش الجلاء مول مصر للتأمين ميدان الجمهورية طنطا.

فرع الزقازيق: القومية- شارع طلبة عويضة أمام المصرية بلازا بجوار مطعم مؤمن.

فرع شبين الكوم: عمارات النيل- أمام كوبرى مبارك.

فرع دسوق: دسوق نفسها- أول مدخل دسوق- أبراج الياسمين- أعلى الراية ماركت.

فرع الإسكندرية: 67 شارع محمود فهمى النقراشى- متفرع من شارع النصر- المنشية- عمارة فالورينا- خلف فندق آمون.

فرع الإسكندرية: السيوف شارع مصطفى كامل- كومباوند الكرمة بجانت سنترال مصطفى كامل.

اقرأ أيضا  القصير يتواصل مع شركات السكر لحل أزمة توريد البنجر

فرع الإسكندرية: كرموز 97 شارع ترعة المحمودية ناصية شارع الترام برج المدينة المنورة.

فرع المطرية: آخر شارع الحرية قبل كوبرى مسطرد.

فرع 6 أكتوبر: الحى السادس أجياد مول.

فرع سوهاج: 16 طريق سوهاج أخميم- صينية أخميم.

فرع أسيوط: أبراج مارينا مركز الفتح أمام مدارس الكوثر.

فرع بنى سويف: طريق السادات أمام النيابة الإدارية.

فرع الجيزة: 47 شارع ربيع الجيزي.

فرع حلوان: محطة حلوان 39 شارع مصطفى فهمى متفرع من شارع منصور

فرع فيصل: 5 ب شارع فيصل المريوطية أمام فنددق قاعود.

فرع شارع بورسعيد: 901 شارع بورسعيد أمام حديقة الأمل وبجوار سوق غزة.

فرع ميت غمر: ميت غمر- شارع البحر- برج كنور.

فرع دمنهور: الكوبرى الجديد مدخل المحافظة- بجوار مديرية الطب البيطرى.

فرع القناطر: 1 كورنيش القناطر الخيرية بجوار قصر ثقافة القناطر الخيرية.

فرع نادى الشمس: أمام محطة مترو نادى الشمس.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 18-6-2021 وعيار 21 يتراجع 19 جنيها

فرع الفسطاط: برج الوفا الفسطاط الجديدة بجوار سنترال الفسطاط.

فرع أسيوط: مول صيدناوى امام محطة قطار أسيوط.

فرع المنيا مغاغة: طريق مصر أسوان الزراعى أمام محطة قطار مغاغة.

فرع الوراق: أبراج العربى كورنيش الوراق بجوار وزارة الموارد المائية والرى.

فرع بنها: تقسيم الكوثر برج حياة- بجوار موقف بنها العمومى.

فرع كورنيش حلوان: 15 شارع كورنيش النيل- ركن حلوان الجديد.

فرع ترعة إسماعيلية: 37 شارع ترعة الإسماعيلية بجوار البنك الأهلى- طريق البلاجات.

فرع مايو: مايو مجاورة 10 خلف جهاز مدينة 15 مايو- أعلى أسواق البصيرى.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

مصطفى مدبولي لرؤساء لجان «النواب» : سيتم تنفيذ مشروعات قومية ضخمة مع الجمهورية الجديدة

صفية حمدي 8:54 م, الثلاثاء, 22 يونيو 21

التموين: المرحلة الأولي لتوصيل الغاز تستهدف 5625 مخبزًا

محمد مجدي 7:36 م, الثلاثاء, 22 يونيو 21

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 22-6-2021

محمد مجدي 6:27 م, الثلاثاء, 22 يونيو 21

السيسي يوجه بميكنة وتطوير المخازن الإستراتيجية للمواد التموينية

هيثم سمير 6:20 م, الثلاثاء, 22 يونيو 21

التأمين الصحي تعفي أصحاب الأمراض المزمنة من المساهمة في حزمة خدمات

منى عبدالباري 4:18 م, الثلاثاء, 22 يونيو 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 22-6-2021 وعيار 21 يسجل 771 جنيها

عمر سالم 4:04 م, الثلاثاء, 22 يونيو 21