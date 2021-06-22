عروض «رنين» من الخميس 24 إلى السبت 26 يونيو

طرحت شركة رنين للأجهزة والأدوات المنزلية والكهربائية مجموعة من العروض والتخفيضات على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والمفروشات والموبايلات والثلاجات وأدوات المطبخ، وذلك من يوم الخميس 24 يونيو إلى السبت 26 يونيو، ضمن مهرجان “الجهاز بقى على ثلاثة”، وذلك في جميع فروع رنين المنتشرة على مستوى الجمهورية.

فروع رنين في المحافظات

فرع الهرم: 32 مدينة بيتكو محطة مشعل شارع الهرم.

فرع الهرم: 128 شارع الهرم- محطة الكوم الأخضر.

فرع شبرا: 53 شارع شبرا مصر مول السعد أمام مكتبة المحبة- محطة مترو مسرة.

فرع مصر الجديدة: 130 شارع جسر السويس بعد كوبري التجنيد- اتجاه روكسي.

فرع 6 أكتوبر: أمام جهاز مدينة 6 أكتوبر فى دولفين مول البوابة الرئيسية.

فرع عباس العقاد: 37 ش عباس العقاد- بجوار ماكدونالدز وأمام مطعم أم حسن.

فرع لاظوغلي: 14 ب شارع نوبار ميدان لاظوغلي بالقرب من محطة مترو سعد زغلول.

فرع فيصل: الطالبية فيصل- داخل فرست مول.

فرع شبرا الخيمة- أمام قسم أول شبرا الخيمة- أمام مستشفى النيل.

فرع المقطم: 39 شارع 9 المقطم أمام سيراميك كليوباترا بجوار أورانج.

فرع عين شمس: مول غنيم عين شمس الشرقية بجوار محطة مترو عزبة النخل بجوار حلوانى لبنان.

فرع المحلة: ميدان المشحمة- فوق أولاد رجب- المحلة الكبرى- الغربية.

فرع طنطا: 255 ش الجلاء مول مصر للتأمين ميدان الجمهورية طنطا.

فرع الزقازيق: القومية- شارع طلبة عويضة أمام المصرية بلازا بجوار مطعم مؤمن.

فرع شبين الكوم: عمارات النيل- أمام كوبرى مبارك.

فرع دسوق: دسوق نفسها- أول مدخل دسوق- أبراج الياسمين- أعلى الراية ماركت.

فرع الإسكندرية: 67 شارع محمود فهمى النقراشى- متفرع من شارع النصر- المنشية- عمارة فالورينا- خلف فندق آمون.

فرع الإسكندرية: السيوف شارع مصطفى كامل- كومباوند الكرمة بجانت سنترال مصطفى كامل.

فرع الإسكندرية: كرموز 97 شارع ترعة المحمودية ناصية شارع الترام برج المدينة المنورة.

فرع المطرية: آخر شارع الحرية قبل كوبرى مسطرد.

فرع 6 أكتوبر: الحى السادس أجياد مول.

فرع سوهاج: 16 طريق سوهاج أخميم- صينية أخميم.

فرع أسيوط: أبراج مارينا مركز الفتح أمام مدارس الكوثر.

فرع بنى سويف: طريق السادات أمام النيابة الإدارية.

فرع الجيزة: 47 شارع ربيع الجيزي.

فرع حلوان: محطة حلوان 39 شارع مصطفى فهمى متفرع من شارع منصور

فرع فيصل: 5 ب شارع فيصل المريوطية أمام فنددق قاعود.

فرع شارع بورسعيد: 901 شارع بورسعيد أمام حديقة الأمل وبجوار سوق غزة.

فرع ميت غمر: ميت غمر- شارع البحر- برج كنور.

فرع دمنهور: الكوبرى الجديد مدخل المحافظة- بجوار مديرية الطب البيطرى.

فرع القناطر: 1 كورنيش القناطر الخيرية بجوار قصر ثقافة القناطر الخيرية.

فرع نادى الشمس: أمام محطة مترو نادى الشمس.

فرع الفسطاط: برج الوفا الفسطاط الجديدة بجوار سنترال الفسطاط.

فرع أسيوط: مول صيدناوى امام محطة قطار أسيوط.

فرع المنيا مغاغة: طريق مصر أسوان الزراعى أمام محطة قطار مغاغة.

فرع الوراق: أبراج العربى كورنيش الوراق بجوار وزارة الموارد المائية والرى.

فرع بنها: تقسيم الكوثر برج حياة- بجوار موقف بنها العمومى.

فرع كورنيش حلوان: 15 شارع كورنيش النيل- ركن حلوان الجديد.

فرع ترعة إسماعيلية: 37 شارع ترعة الإسماعيلية بجوار البنك الأهلى- طريق البلاجات.

فرع مايو: مايو مجاورة 10 خلف جهاز مدينة 15 مايو- أعلى أسواق البصيرى.