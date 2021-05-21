عروض رنين للأدوات المنزلية بتخفيضات حتى 22 مايو

طرحت شركة رنين للأجهزة والأدوات المنزلية، مجموعة كبيرة من العروض والتخفيضات على أدوات المطبخ، والتي تبدأ أسعارها من 10 و 15 و 20 و 25 جنيها، على مختلف مستلزمات المطبخ من أدوات تقطيع وتقديم وتصنيع الحلويات، وذلك للمستهلكين من يوم الجمعة 21 وحتى السبت 22 مايو الجاري في مختلف فروع رنين المنتشرة على مستوى الجمهورية .

عرض الـ 10 جنيهات من رنين

شرشوبة تنظيف أرضيات قطن بيد خشب زان 120 سم

طقم مج زجاج مضلع 3 قطع مقاس 150 ملي

طقم قالب تشكيل عجين للكعك والبسكويت 4 قطع بلاستيك ألوان

قطاعه خضار شرائح بلاستيك ألوان

2 طقم سكاكين فاكهة استانلس يد بلاستيك 6 قطع

عرض الـ 15 جنيها من رنين

مقشرة تركي شكل قلم سلاح ستانلس يد بلاستيك

طقم كيس كريمة بلاستيك 6 قطعة بلابل استانلس

طبق اركوبال اندورا اماراتي مسطح مقاس 25 سم

طبق اركوبال اندورا اماراتي عميق مقاس 23 سم

عرض الـ 20 جنيها من رنين

طقم دواسة بانيو سيليكون 6 قطع أشكال مقاس 12 سم

طقم بولة زجاج 6 قطعة بغطاء بلاستيك ألوان 200 ملي

فرشاة زبدة سيليكون بيد خشب مقبض سيليكون

قطعة توزيع معلقة مفرغة سيليكون يد استانلس مقاس 24 سم

عرض الـ 25 جنيها من رنين

طقم مج شاي زجاج 6 قطع 180 ملي

عصارة ليمون المونيوم ألوان كبيرة

طبق بورسلين غويط كبير مقاس 23 سم

طبق بورسلين مسطح كبير مقاس 27 سم

فروع رنين

فرع مدينة نصر: 23 شارع أحمد الزمر امتداد ذاكر حسين بعد سوق السيارات – الحي العاشر .

فرع الهرم: 32 مدينة بيتكو محطة مشعل شارع الهرم .

فرع الهرم: 128 شارع الهرم – محطة الكوم الاخضر.

فرع شبرا: 53 شارع شبرا مصر مول السعد أمام مكتبة المحبة – محطة مترو مسرة.

فرع مصر الجديدة: 130شارع جسر السويس بعد كوبري التجنيد – إتجاه روكسي.

فرع 6أكتوبر : أمام جهازمدينة 6 أكتوبر فى دولفين مول البوابة الرئيسية .

فرع عباسالعقاد : 37 ش عباس العقاد – بجوار ماكدونالدز و امام مطعم ام حسن . فرع لاظوغلي :14 ب شارع نوبار ميدان لاظوغلي بالقرب من محطة مترو سعد زغلول.

فرع فيصل : الطالبية فيصل _ داخل فرست مول.

فرع شبرا الخيمة – أمام قسم اول شبرا الخيمة – امام مستشفى النيل.

فرع المقطم : 39 شارع 9 المقطم أمام سيراميك كليوباترا بجوار أورانج.

فرع عين شمس : مول غنيم عين شمس الشرقية بجوار محطة مترو عزبة النخل بجوار حلوانى لبنان.

فرع المحلة : ميدان المشحمة – فوق اولاد رجب – المحلة الكبرى – الغربية.

فرع طنطا : 255 ش الجلاء مول مصر للتامين ميدان الجمهورية طنطا.

فرع الزقازيق: القومية – شارع طلبة عويضة أمام المصرية بلازا بجوار مطعم مؤمن.

فرع شبين الكوم : عمارات النيل – امام كوبرى مبارك.

فرع دسوق: دسوق نفسها – اول مدخل دسوق – أبراج الياسمين – أعلى الراية ماركت.

فرع الاسكندرية : 67 شارع محمود فهمى النقراشى – متفرع من شارع النصر – المنشية – عمارة فالورينا – خلف فندق امون.

فرع الاسكندرية : السيوف شارع مصطفى كامل – كمبوند الكرمه بجانت سنترال مصطفى كامل.

فرع الاسكندرية : كرموز 97 شارع ترعة المحمودية ناصية شارع الترام برج المدينة المنورة.

فرع المطرية : اخر شارع الحرية قبل كوبرى مسطرد

فرع 6 اكتوبر : الحى السادس اجياد مول

فرع سوهاج : 16 طريق سوهاج اخميم – صينية اخميم

فرع اسيوط : ابرج مارينا مركز الفتح امام مدارس الكوثر

فرع بنى سويف : طريق السادات امام النيابة الادارية

فرع الجيزة : 47 شارع ربيع الجيزى

فرع حلوان : محطة حلوان 39 شارع مصطفى فهمى متفرع من شارع منصور اعلى بنك التعمير والاسكان

فرع فيصل : 5 ب شارع فيصل المريوطية امام فنددق قاعود

فرع شارع بورسعيد : 901 شارع بورسعيد امام حديقة الامل وبجوار سوق غزة

فرع ميت غمر : ميت غمر – شارع البحر – برج كنور

فرع دمنهور : الكوبرى الجديد مدخل المحافظة – بجوار مديرية الطب البيطرى

فرع القناطر : 1 كورنيش القناطر الخيرية بجوار قصر ثقافة القناطر الخيرية

فرع نادى الشمس : امام محطة مترو نادى الشمس

فرع الفسطاط : برج الوفا الفسطاط الجديدة بجوار سنترال الفسطاط

فرع اسيوط : مول صيدناوى امام محطة قطار اسيوط

فرع المنيا مغاغة: طريق مصر اسوان الزراعى امام محطة قطار مغاغة

فرع الوراق: ابراج العربى كورنيش الوراق بجوار وزارة الموارد المائية والرى

فرع بنها: تقسيم الكوثر برج حياة – بجوار موقف بنها العمومى

فرع كورنيش حلوان : 15 شارع كورنيش النيل -ركن حلوان الجديد

فرع ترعة اسماعيلية : 37 شارع ترعة الاسماعيلية بجوار البنك الاهلى – طريق البلاجات

فرع مايو : مايو مجاورة 10 خلف جهاز مدينة 15 مايو – أعلى اسواق البصيرى