عروض رنين على الأدوات المنزلية حتى يوم 8-6-2021

تقدم عروض رنين مجموعة من العروض والتخفيضات على أدوات المطبخ والأدوات المنزلية التي يتم استخدامها في تحضير الطعام، من أدوات طهي وطبخ وتصنيع المعجنات ومختلف انواع الطعام، وذلك حتى يوم الثلاثاء 8 يونيو الجاري في مختلف فروع رنين على مستوي الجمهورية.

عروض رنين على الأدوات المنزلية

طقم حلل استانلس 10 قطع مقاس 16 ـ 18 ـ 20 ـ 24 ـ 28 بسعر 1399 جنيها.

طقم رجانيت مشكل 17 قطعة ايديال هوم تركي يضم حلة مقاس 18 و20 و24 و28 + صينية مقاس 28 + مقلاية مقاس 26 + شواية مقاس 28 + لبانة بالغطاء مقاس 16 + 4 يد سيليكون بسعر 2750 جنيها.

مقلاية غويطة مقاس 28 ألوان + قطعة توزيع بسعر 119 جنيها.

طقم تروفاللا مشكل تيفلون 9 قطع ألوان يضم حلة مقاس 16 و 18 و 20 و26 + مقلاية مقاس 20 بسعر 499 جنيها.

طقم 9 قطع جيرانيت يضم حلة مقاس 18 و20 و24 و28 + مقلاية مقاس 28 بسعر 1649 جنيها.

طقم ماستر جرانيت 14 قطعة ألوان مقاس حلة 18 و20 و24 و28 + مقلاية 24 + صينية 26 + 4 ماسك سيليكون بسعر 1999 جنيها.

طقم ماستر طقم جرانيت 13 قطعة ألوان مقاس حلة 18 و20 و24 و28 + شواية 28 + 4 ماسك سيليكون بسعر 1899 جنيها.

تروفال طقم تيلفون مشكل 10 قطع حلة مقاس 16 و18 و20 26 + مقلاية مقاس 20 + صينية مقاس 24 بسعر 599 جنيها.

تروفال طقم تيفلون 5 قطع حلة مقاس 16 و20 + مقلاية 18 بسعر 249 جنيها.

طقم تروفال مقلاية غويطة تيفلون اشكال مقاس 28 + مقلاية تيفلون مقاس 14 هدية بيد بكالايت بسعر 149 جنيها.

تروفال طقم صينية بيتزا تيفلون 2 قطعة ألوان مقاس 24 + 18 بسعر 115 جنيها.

فروع رنين

فرع مدينة نصر: 23 شارع أحمد الزمر امتداد ذاكر حسين بعد سوق السيارات – الحي العاشر.

فرع الهرم: 32 مدينة بيتكو محطة مشعل شارع الهرم .

فرع الهرم: 128 شارع الهرم – محطة الكوم الاخضر.

فرع شبرا: 53 شارع شبرا مصر مول السعد أمام مكتبة المحبة – محطة مترو مسرة.

فرع مصر الجديدة: 130شارع جسر السويس بعد كوبري التجنيد – إتجاه روكسي.

فرع 6 أكتوبر : أمام جهازمدينة 6 أكتوبر فى دولفين مول البوابة الرئيسية .

فرع عباس العقاد : 37 ش عباس العقاد – بجوار ماكدونالدز و امام مطعم ام حسن . فرع لاظوغلي: 14 ب شارع نوبار ميدان لاظوغلي بالقرب من محطة مترو سعد زغلول.

فرع فيصل : الطالبية فيصل _ داخل فرست مول.

فرع شبرا الخيمة – أمام قسم اول شبرا الخيمة – امام مستشفى النيل.

فرع المقطم : 39 شارع 9 المقطم أمام سيراميك كليوباترا بجوار أورانج.

فرع عين شمس : مول غنيم عين شمس الشرقية بجوار محطة مترو عزبة النخل بجوار حلوانى لبنان.

فرع المحلة : ميدان المشحمة – فوق اولاد رجب – المحلة الكبرى – الغربية.

فرع طنطا : 255 ش الجلاء مول مصر للتامين ميدان الجمهورية طنطا.

فرع الزقازيق: القومية – شارع طلبة عويضة أمام المصرية بلازا بجوار مطعم مؤمن.

فرع شبين الكوم : عمارات النيل – امام كوبرى مبارك.

فرع دسوق: دسوق نفسها – اول مدخل دسوق – أبراج الياسمين – أعلى الراية ماركت.

فرع الإسكندرية : 67 شارع محمود فهمى النقراشى – متفرع من شارع النصر – المنشية – عمارة فالورينا – خلف فندق أمون.

فرع الإسكندرية : السيوف شارع مصطفى كامل – كمبوند الكرمه بجانت سنترال مصطفى كامل.

فرع الإسكندرية : كرموز 97 شارع ترعة المحمودية ناصية شارع الترام برج المدينة المنورة.

فرع المطرية : اخر شارع الحرية قبل كوبرى مسطرد.

فرع 6 أكتوبر : الحى السادس أجياد مول.

فرع سوهاج : 16 طريق سوهاج اخميم – صينية أخميم.

فرع أسيوط : أبراج مارينا مركز الفتح أمام مدارس الكوثر.

فرع بنى سويف : طريق السادات أمام النيابة الإدارية.

فرع الجيزة : 47 شارع ربيع الجيزى.

فرع حلوان : محطة حلوان 39 شارع مصطفى فهمى متفرع من شارع منصور اعلى بنك التعمير والإسكان.

فرع فيصل : 5 ب شارع فيصل المريوطية امام فنددق قاعود.

فرع شارع بورسعيد : 901 شارع بورسعيد امام حديقة الامل وبجوار سوق غزة.

فرع ميت غمر : ميت غمر – شارع البحر – برج كنور.

فرع دمنهور : الكوبرى الجديد مدخل المحافظة – بجوار مديرية الطب البيطرى.

فرع القناطر : 1 كورنيش القناطر الخيرية بجوار قصر ثقافة القناطر الخيرية.

فرع نادى الشمس : امام محطة مترو نادى الشمس.

فرع الفسطاط : برج الوفا الفسطاط الجديدة بجوار سنترال الفسطاط.

فرع اسيوط : مول صيدناوى امام محطة قطار أسيوط.

فرع المنيا مغاغة: طريق مصر اسوان الزراعى امام محطة قطار مغاغة.

فرع الوراق: ابراج العربى كورنيش الوراق بجوار وزارة الموارد المائية والرى.

فرع بنها: تقسيم الكوثر برج حياة – بجوار موقف بنها العمومى.

فرع كورنيش حلوان : 15 شارع كورنيش النيل -ركن حلوان الجديد.

فرع ترعة اسماعيلية : 37 شارع ترعة الاسماعيلية بجوار البنك الأهلى – طريق البلاجات.

فرع مايو: مايو مجاورة 10 خلف جهاز مدينة 15 مايو – أعلى اسواق البصيرى.