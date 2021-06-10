عروض رنين على اكسسوارات الموبايل خصم 50% اليوم الجمعة 11 يونيو

طرحت شركة رنين للأجهزة والأدوات المنزلية والكهربائية مجموعة من العروض والتخفيضات على 20 نوع من اكسسوارات الموبايل بخصم يصل الي 50٪ ، اليوم الجمعة 11 يونيو 2021 ، وتبدأ اسعار اكسسوارات الموبايل من 13 جنيه و حتي 225 جنيه ، وذلك في جميع فروع رنين .

سماعة موبايل

سماعة اير بود بسعر 225 جنيها بدل 449 جنيها

سماعة اير بود بسعر 210 جنيهات بدل 419 جنيها

سماعة اير بود بسعر 150 جنيها بدل 299 جنيها

سماعة اير بود مزدوجة بسعر 185 جنيها بدل 369 جنيها

سماعة موبايل هاند فري بسعر 35 جنيه بدل 69 جنيها

سماعة بلوتوث بسعر 95 جنيها بدل 189 جنيها

سماعة بلوتوث بسعر 75 جنيها بدل 149 جنيها

هاند فري موبايل

هاند فري موبايل G3 بسعر 25 جنيها بدل 49 جنيها

هاند فري موبايل ألوان بسعر 35 جنيها بدل 70 جنيها

هاند فري موبايل اسود بسعر 35 جنيها بدل 70 جنيها

هاند فري موبايل بسعر 30 جنيها بدل 60 جنيها

شاحن موبايل

شاحن بيت 2 مخرج + كابل شحن بسعر 40 جنيه بدل 79 جنيها

شاحن منزل ريماكس بسعر 33 جنيه بدل 65 جنيها

كابل شحن اندرويد بسعر 13 جنيه بدل 25 جنيها

اكسسوارات موبايل

سبيكر بلوتوث مضئ تاتش بسعر 50 جنيها بدل 99 جنيها

ساعة سمارت بسعر 200 جنيها بدل 399 جنيها

دائرة ضوء بسعر 100 جنيهابدل 199 جنيها

ذراع لعبة بابجي وايرليس+ وصلة شحن بسعر 130 جنيهابدل 259 جنيها

مكبر شاشة موبايل 3D بسعر 13 جنيها بدل 25 جنيها

فروع رنين

فرع مدينة نصر: 23 شارع أحمد الزمر امتداد ذاكر حسين بعد سوق السيارات – الحي العاشر.

فرع الهرم: 32 مدينة بيتكو محطة مشعل شارع الهرم .

فرع الهرم: 128 شارع الهرم – محطة الكوم الاخضر.

فرع شبرا: 53 شارع شبرا مصر مول السعد أمام مكتبة المحبة – محطة مترو مسرة.

فرع مصر الجديدة: 130شارع جسر السويس بعد كوبري التجنيد – إتجاه روكسي.

فرع 6 أكتوبر : أمام جهاز مدينة 6 أكتوبر فى دولفين مول البوابة الرئيسية .

فرع عباس العقاد : 37 ش عباس العقاد – بجوار ماكدونالدز و امام مطعم ام حسن .

فرع لاظوغلي: 14 ب شارع نوبار ميدان لاظوغلي بالقرب من محطة مترو سعد زغلول.

فرع فيصل : الطالبية فيصل _ داخل فرست مول.

فرع شبرا الخيمة – أمام قسم اول شبرا الخيمة – امام مستشفى النيل.

فرع المقطم : 39 شارع 9 المقطم أمام سيراميك كليوباترا بجوار أورانج.



فرع عين شمس : مول غنيم عين شمس الشرقية بجوار محطة مترو عزبة النخل بجوار حلوانى لبنان.

فرع المحلة : ميدان المشحمة – فوق اولاد رجب – المحلة الكبرى – الغربية.

فرع طنطا : 255 ش الجلاء مول مصر للتامين ميدان الجمهورية طنطا.

فرع الزقازيق: القومية – شارع طلبة عويضة أمام المصرية بلازا بجوار مطعم مؤمن.

فرع شبين الكوم : عمارات النيل – امام كوبرى مبارك.

فرع دسوق: دسوق نفسها – اول مدخل دسوق – أبراج الياسمين – أعلى الراية ماركت.

فرع الإسكندرية : 67 شارع محمود فهمى النقراشى – متفرع من شارع النصر – المنشية – عمارة فالورينا – خلف فندق أمون.

فرع الإسكندرية : السيوف شارع مصطفى كامل – كمبوند الكرمه بجانت سنترال مصطفى كامل.

فرع الإسكندرية : كرموز 97 شارع ترعة المحمودية ناصية شارع الترام برج المدينة المنورة.

فرع المطرية : اخر شارع الحرية قبل كوبرى مسطرد.

فرع 6 أكتوبر : الحى السادس أجياد مول.

فرع سوهاج : 16 طريق سوهاج اخميم – صينية أخميم.

فرع أسيوط : أبراج مارينا مركز الفتح أمام مدارس الكوثر.

فرع بنى سويف : طريق السادات أمام النيابة الإدارية.

فرع الجيزة : 47 شارع ربيع الجيزى.

فرع حلوان : محطة حلوان 39 شارع مصطفى فهمى متفرع من شارع منصور



فرع فيصل : 5 ب شارع فيصل المريوطية امام فنددق قاعود.

فرع شارع بورسعيد : 901 شارع بورسعيد امام حديقة الامل وبجوار سوق غزة.

فرع ميت غمر : ميت غمر – شارع البحر – برج كنور.

فرع دمنهور : الكوبرى الجديد مدخل المحافظة – بجوار مديرية الطب البيطرى.

فرع القناطر : 1 كورنيش القناطر الخيرية بجوار قصر ثقافة القناطر الخيرية.

فرع نادى الشمس : امام محطة مترو نادى الشمس.

فرع الفسطاط : برج الوفا الفسطاط الجديدة بجوار سنترال الفسطاط.

فرع اسيوط : مول صيدناوى امام محطة قطار أسيوط.

فرع المنيا مغاغة: طريق مصر اسوان الزراعى امام محطة قطار مغاغة.

فرع الوراق: ابراج العربى كورنيش الوراق بجوار وزارة الموارد المائية والرى.

فرع بنها: تقسيم الكوثر برج حياة – بجوار موقف بنها العمومى.

فرع كورنيش حلوان : 15 شارع كورنيش النيل -ركن حلوان الجديد.

فرع ترعة اسماعيلية : 37 شارع ترعة الاسماعيلية بجوار البنك الأهلى – طريق البلاجات.

فرع مايو: مايو مجاورة 10 خلف جهاز مدينة 15 مايو – أعلى اسواق البصيرى.