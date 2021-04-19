عروض خير زمان حتى 30 أبريل 2021

طرحت سلسلة خير زمان ، مجموعة ضخمة من العروض والتخفيضات على مختلف أنواع السلع وذلك من 16-4-2021 ، و حتي 30-4-2021 وذلك على اللحوم و الدواجن والاسماك و الخضروات و الفاكهة و المنظفات ، وذلك تزامناً مع شهر رمضان المبارك، ويمكن الحصول على تلك السلع من خلال فروع خير زمان في مختلف محافظات الجمهورية، او عن طريق خدمة التوصيل .

كرتونة رمضان من خير زمان

كرتونة رمضان بسعر ٧٠ جنيه ، تحتوي على ٢ أرز آسيا ١ كيلو ، و ٣ مكرونة مكرونتو ٣٥٠ جرام ، إضافة إلي سكر مصري فروستي ١ كيلو ، و زيت سندباد ٧٠٠ مللي ، و سمن مرجانة ٣٥٠ جرام ، وصلصة العين ٢٨٠ جرام ، و ملح فروتسي ٣٠٠ جرام .

كرتونة رمضان بسعر ٥٠ جنيه ، تحتوي على ٢ أرز مصري الأسطورة ١ كيلو ، ٢ مكرونة مكرونتو ٣٥٠ جرام ، سكر فروستي ١ كيلو ، زيت سندباد ٧٠٠ مللي ، صلصة العين ٢٨٠ جرام ، ملح فروستي ٣٠٠ جرام .

لحوم و دواجن و أسماك

لحم كندوز فريش ١ كيلو بسعر ١١٩.٩٩ جنيه بدل ١٢٢.٩٩

لحم كولاتا كندوز فريش ١ كيلو بسعر ١٣٢.٩٩ جنيه بدل ١٣٨.٩٩

لحم موزة كندوز فريش ١ كيلو بسعر ١٣٢.٩٩ جنيه بدل ١٣٨.٩٩

كفتة فريش ١ كيلو بسعر ٩٤.٩٩ بدل ١٠٢.٩٩

سمك ماكريل ١ كيلو بسعر ٤٢.٩٩ جنيه بدل ٤٦.٩٩

اوراك فراخ بالعظم ١ كيلو بسعر ٤٢.٩٩ جنيه بدل ٤٥.٩٩

صدور فراخ بالعظم ١ كيلو بسعر ٥١.٩٩ جنيه بدل ٥٥.٩٩

خضروات طازجة

كيلو كوسة ٦.٩٩ جنيه بدل ١١.٥

٥ كيلو بطاطس قلي شبكة ٥.٥ جنيه بدل ٦.٩٩

كيلو بصل جاف ابيض ٥.٩٩ جنيه بدل ٩.٩٩

١ قطعة كابوتشا بسعر ٥.٥ جنيه بدل ٧.٩٩

١ قطعة كرنب سلطة احمر او ابيض بسعر ٦.٥ جنيه بدل ٩.٩٩

فاكهة طازجة

كيلو كنتالوب ٦.٥ جنيه بدل ١١.٩٩

كيلو افوكادو ٣٦.٩٩ جنيه بدل ٥٤.٩٩

كيلو تفاح احمر مستورد ٢٧.٩٩ جنيه بدل ٣٤.٩٩

كيلو تفاح اصفر مستورد ٣٢.٩٩ جنيه بدل ٣٦.٩٩

٦-٦.٥ كيلو برتقال بلدي كرتونة بسعر ٣٢.٩٩ جنيه بدل ٤١.٩٩

كيلو بطيخ ٧.٥ جنيه بدل ١١.٩٩

عروض خير زمان على المنظفات

٤ صابون ريفولي ١٢٠ جرام بسعر ١٤.٥ جنيه بدلا من ١٧.٥

٢ صابون ريفولي ١٦٥ جرام بسعر ١١.٥ جنيه بدلا من ١٣.٩٩

صابون سائل لليد فريدا ٥٢٠ مللي بسعر ١٥.٩٩ جنيه بدل ١٨.٥

صابون فا مستورد ١٢٥ جرام بسعر ٦.٥ جنيه بدل ٧.٥

شاور جل فا ٢٥٠ مللي بسعر ٢٣.٥ جنيه بدل من ٣٣.٥

ماسك اون سينسا ١٠ كمامات بسعر ١٦.٥ جنيه بدل ١٩.٧٥