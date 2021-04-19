اقتصاد وأسواق

عروض خير زمان حتى 30 أبريل 2021

شملت لحوم دواجن وخضروات وفاكهة
محمد مجدي 10:01 م, الأثنين, 19 أبريل 21 10:01 م, الأثنين, 19 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

طرحت سلسلة خير زمان ، مجموعة ضخمة من العروض والتخفيضات على مختلف أنواع السلع وذلك من 16-4-2021 ، و حتي 30-4-2021 وذلك على اللحوم و الدواجن والاسماك و الخضروات و الفاكهة و المنظفات ، وذلك تزامناً مع شهر رمضان المبارك، ويمكن الحصول على تلك السلع من خلال فروع خير زمان في مختلف محافظات الجمهورية، او عن طريق خدمة التوصيل .

كرتونة رمضان من خير زمان

كرتونة رمضان بسعر ٧٠ جنيه ، تحتوي على ٢ أرز آسيا ١ كيلو ، و ٣ مكرونة مكرونتو ٣٥٠ جرام ، إضافة إلي سكر مصري فروستي ١ كيلو ، و زيت سندباد ٧٠٠ مللي ، و سمن مرجانة ٣٥٠ جرام ، وصلصة العين ٢٨٠ جرام ، و ملح فروتسي ٣٠٠ جرام .

اقرأ أيضا  الحكومة توضح حقيقة نقص حصة الزيوت للفرد على البطاقات التموينية بمقررات أبريل

كرتونة رمضان بسعر ٥٠ جنيه ، تحتوي على ٢ أرز مصري الأسطورة ١ كيلو ، ٢ مكرونة مكرونتو ٣٥٠ جرام ، سكر فروستي ١ كيلو ، زيت سندباد ٧٠٠ مللي ، صلصة العين ٢٨٠ جرام ، ملح فروستي ٣٠٠ جرام .

لحوم و دواجن و أسماك

لحم كندوز فريش ١ كيلو بسعر ١١٩.٩٩ جنيه بدل ١٢٢.٩٩
لحم كولاتا كندوز فريش ١ كيلو بسعر ١٣٢.٩٩ جنيه بدل ١٣٨.٩٩
لحم موزة كندوز فريش ١ كيلو بسعر ١٣٢.٩٩ جنيه بدل ١٣٨.٩٩
كفتة فريش ١ كيلو بسعر ٩٤.٩٩ بدل ١٠٢.٩٩
سمك ماكريل ١ كيلو بسعر ٤٢.٩٩ جنيه بدل ٤٦.٩٩
اوراك فراخ بالعظم ١ كيلو بسعر ٤٢.٩٩ جنيه بدل ٤٥.٩٩
صدور فراخ بالعظم ١ كيلو بسعر ٥١.٩٩ جنيه بدل ٥٥.٩٩

اقرأ أيضا  أسعار الخضروات اليوم الجمعة 16-4-2021 الموافق 4 من رمضان

خضروات طازجة

كيلو كوسة ٦.٩٩ جنيه بدل ١١.٥
٥ كيلو بطاطس قلي شبكة ٥.٥ جنيه بدل ٦.٩٩
كيلو بصل جاف ابيض ٥.٩٩ جنيه بدل ٩.٩٩
١ قطعة كابوتشا بسعر ٥.٥ جنيه بدل ٧.٩٩
١ قطعة كرنب سلطة احمر او ابيض بسعر ٦.٥ جنيه بدل ٩.٩٩

فاكهة طازجة

كيلو كنتالوب ٦.٥ جنيه بدل ١١.٩٩
كيلو افوكادو ٣٦.٩٩ جنيه بدل ٥٤.٩٩
كيلو تفاح احمر مستورد ٢٧.٩٩ جنيه بدل ٣٤.٩٩
كيلو تفاح اصفر مستورد ٣٢.٩٩ جنيه بدل ٣٦.٩٩
٦-٦.٥ كيلو برتقال بلدي كرتونة بسعر ٣٢.٩٩ جنيه بدل ٤١.٩٩
كيلو بطيخ ٧.٥ جنيه بدل ١١.٩٩

عروض خير زمان على المنظفات

٤ صابون ريفولي ١٢٠ جرام بسعر ١٤.٥ جنيه بدلا من ١٧.٥
٢ صابون ريفولي ١٦٥ جرام بسعر ١١.٥ جنيه بدلا من ١٣.٩٩
صابون سائل لليد فريدا ٥٢٠ مللي بسعر ١٥.٩٩ جنيه بدل ١٨.٥
صابون فا مستورد ١٢٥ جرام بسعر ٦.٥ جنيه بدل ٧.٥
شاور جل فا ٢٥٠ مللي بسعر ٢٣.٥ جنيه بدل من ٣٣.٥
ماسك اون سينسا ١٠ كمامات بسعر ١٦.٥ جنيه بدل ١٩.٧٥

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 18-4-2021 فى مصر

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 19-4-2021

محمد مجدي 7:06 م, الأثنين, 19 أبريل 21

جاري نيفل: دوري السوبر الأوروبي الجديد “جريمة في حق الجماهير” وتجسيد للجشع الخالص

عبدالغفور أحمد محسن 6:20 م, الأثنين, 19 أبريل 21

المجموعة الطبية تنسق مع الشركة المنتجة للقاح الروسي لتوريد دفعات شهرية

هيثم سمير 5:03 م, الأثنين, 19 أبريل 21

المالية: مصر تدخل مؤشر «جي بي مورجان» للأسواق الناشئة أكتوبر المقبل

منى عبدالباري 4:59 م, الأثنين, 19 أبريل 21

وزيرة الصحة تستقبل السفير الروسي لبحث سبل توفير لقاح «سبوتنك V»

المرسي عزت 4:27 م, الأثنين, 19 أبريل 21

تجار: تراجع مبيعات الخضر والفاكهة فى الإسكندرية بنسبة 40% خلال رمضان

معتز محمود 3:21 م, الأثنين, 19 أبريل 21