عروض جديدة ترفع قروض شراء جرارات السكة الحديد

العروض تزيد التمويل لأكثر من مليار دولار مفاوضات مع البنك الآسيوى لتمويل 800 عربة .. وفوز تحالف «T F A» الإيطالى بتوريد 1000 أخرى مدحت إسماعيل تدرس وزارة النقل حالياً عروضاً من شركات سمينز الألمانية، وبومباردييه الكندية، وEMDالأمريكية، لتمويل وتوريد صفقة شراء 100 جرار لصالح هيئة السكة

العروض تزيد التمويل لأكثر من مليار دولار

مفاوضات مع البنك الآسيوى لتمويل 800 عربة .. وفوز تحالف «T F A» الإيطالى بتوريد 1000 أخرى

مدحت إسماعيل

تدرس وزارة النقل حالياً عروضاً من شركات سمينز الألمانية، وبومباردييه الكندية، وEMDالأمريكية، لتمويل وتوريد صفقة شراء 100 جرار لصالح هيئة السكة الحديد، وهى الدفعة الثالثة من خطة وزارة النقل لشراء 300 جرار.

وسيرفع العرض الواحد من الثلاثة فى حال الاتفاق عليه، قيمة القروض التى تحملتها «السكة الحديد» لتنفيذ خطة شراء الجرارات الجديدة إلى ما يتجاوز المليار دولار.

وكانت وزارة النقل قد وقعت عقدين خلال الفترة الماضية الأول مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بقيمة 290 مليون يورو لشرء 100 جرار، والثانى مع شركة جنرال إليكتريك بقيمة 575 مليون دولار لشراء 100 قاطرة متعددة الاستخدام للركاب والبضائع، و81 قطارا، وإجراء صيانة طويلة الأجل لمدة 15 عامًا لتوفير قطع الغيار والدعم الفنى.

وقالت مصادر بوزارة النقل أن الشركات الثلاثة كانت من بين المتنافسين على الصفقة التى فازت بها «جنرال إلكتريك»، لكنها عدلت عروضها مرة أخرى، وتستهدف الفوز بتوريد الدفعة الثالثة من خطة شراء الجرارات.

ولفتت المصادر إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تشكيل لجنة فنية بين «السكة الحديد»و «البنك الأوربى»، لطرح مناقصة على الموردين عموما لتوريد 100 جرار جديد بتمويل من البنك.

أضافت إن وزارة النقل تتفاوض حالياً مع البنك الأسيوى لتمويل صفقة شراء 800 عربة بضائع لصالح السكة الحديد، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تصل التكلفة إلى نحو 7 مليارات جنيه، وفقاً لدراسة مبدئية أعدتها الوزارة مؤخراً.

وقال وزير النقل هشام عرفات مؤخراً أن الوزارة تسعى لتعظيم منقولات السكة الحديد من البضائع لتخفيف الأحمال من على الطرق.

وأوضحت المصادر أن الوزارة تحاول التسريع فى عملية المفاوضات لشراء عربات البضائع، للتوسع فى نقل البضائع عبر السكة الحديد، بهدف زيادة الإيرادات وتقليل الخسائر.

من ناحية أخرى قالت المصادر إن تحالف «T F A» الإيطالى، قدم أفضل العروض الفنية المالية لتوريد 1000 عربة لصالح السكة الحديد، بتكلفة مالية تصل إلى 10 مليارات جنيه.

وأضافت أنه تم الاتفاق مع التحالف على إنشاء خط لتصنيع العربات على أراض مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، مشيرة إلى أن «سيماف» سيتولى تصنيع 850 عربة، والجانب الإيطالى 150 عربة، مع توفير الوسائل التكنولوجية للعربات المصنعة محلياً.