عروض بي تك على الأجهزة الكهربائية حتى 30 ابريل 2021

طرحت شركة بي تك للاجهزة الالكترونية مجموعة كبيرة من التخفيضات والعروض حتي يوم 30 ابريل 2021 بنظام الكاش او القسط الشهري ، و ذلك على شاشات التلفزيون ، ومستلزمات الموبايلات من سماعات و باور بانك ، إضافة إلي الميكرويف والسخانات والمراوح ، وذلك في مختلف فروعها .

شاشات التلفزيون

شاشة تورنيدو 43 بورصة بسعر 4599 جنيه ، قسط شهري 220 جنيه

شاشة سامسونج 55 بوصة بسعر 9299 جنيه ، قسط شهري 445 جنيه

شاشة سوني 55 بورصة سعر 9999 جنيه ، قسط شهري 478 جنيه

مسرح منزلي ال جي 6 وحدات دي في دي بسعر 2999 جنيه قسط شهري 185 جنيه

مستلزمات الموبايل وأجهزة الكترونية

سماعة لاسلكية اوبو بميكروفون بسعر 739 جنيه ، قسط شهري 46 جنيه

ساعة ذكية بسعر 999 جنيه ، قسط شهري 62 جنيه

هارد خارجي بسعر 765 جنيه ، قسط شهري 48 جنيه

باور بانك انيرجيزر 10 آلاف مللي امبير 2 منفذ بسعر 189 جنيه ـ قسط شهري 12 جنيه

أجهزة كهربائية

خلاط يدوي Taurus خاصية التربو ـ 500 وات بسعر 599 جنيه

خلاط يدوي Taurus خاصية التربو ـ 600 وات بسعر 999 جنيه

توستر 2 شريحة 1400 وات بسعر 1299 جنيه

مكواة بخار قاعدة سيراميك 2200 وات بسعر 429 جنيه

صانع سندوتشات 3 X 1 ـ 900 وات بسعر 1199 جنيه

توستر 2 شريحة ـ 850 وات بسعر 999 جنيه

حلة طهي الارز سعة 1.8 لتر ، قطعة خاصة للطهي بالبخار بسعر 1299 جنيه

توستر 2 شريحة 1450 وات بسعر 999 جنيه

حلو طهي الارز 0.6 لتر قطعة خاصة للطهي بالبخار بسعر 899 جنيه

سخان مياه غاز 10 لتر اريستون ، بسعر 1999 جنيه بدلا من 2500 جنيه ، قسط شهري 96 جنيه

قلاية تيفال 4.2 لتر بسعر 2199 جنيه بدلا من 3 الاف جنيه ، قسط شهري 106 جنيه

مروحة ستاند بدون ريموت كنترول 16 بوصة توشيبا ، بسعر 855 جنيه ، قسط شهري 41 جنيه