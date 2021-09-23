عروض اليوم الوطني السعودي 91 اقوى التخفيضات والخصومات قد تصل 40%

يحل اليوم الخميس 23 سبتمبر العيد الوطني 91 للمملكة العربية السعودية وتقدم المتاجر السعودية عروض اليوم الوطني السعودي ، و قامت الهيئة العامة للترفيه في السعودية بالانتهاء من الاستعدادات الخاصة باحتفالات اليوم الوطني السعودي 91 وذلك بالتعاون مع أمانات المناطق…

يحل اليوم الخميس 23 سبتمبر العيد الوطني 91 للمملكة العربية السعودية وتقدم المتاجر السعودية عروض اليوم الوطني السعودي ، و قامت الهيئة العامة للترفيه في السعودية بالانتهاء من الاستعدادات الخاصة باحتفالات اليوم الوطني السعودي 91 وذلك بالتعاون مع أمانات المناطق ، و من المقرر أن يشهد اليوم العديد من العروض التفاعلية والفعاليات الجماهيرية في مدن عدة تحت شعار هي لنا دار في عدد من محافظات السعودية .

وستشهد سماء العاصمة الرياض عروضاً جوية، يقدمها فريق الصقور السعودية والمقاتلات السعودية والطيران المدني، حيث ستقدم الطائرات العمودية تشكيلات فنية حاملة العلم السعودي، في الساعة 4 عصر وحتى الساعة 5 اليوم الخميس و ذلك بالقرب من مبنى صناعية الشمال بالرياض .

احدث كوبونات الخصم المتوفرة في اليوم الوطني 91

توفر العديد من المتاجر السعودية عروض وتخفيضات هائلة بمناسبة اليوم الوطني 91 حيث يمكنك الشراء والتسوق بأقل الاسعار مع حصولك على كود خصم إضافي على المنتجات يمكنك من خلاله الاستفادة من العديد من المميزات الاخري والخصومات الاضافية.

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كما تقوم الهيئة العامة للترفيه بتنظيم العديد من الفعاليات الفنية الغنائية في الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس ، والذي سيقام على مسرح الملك فهد الثقافي بالرياض، بالإضافة إلى فعاليات مسرحية وتراثية ومعارض للوحات وطنية في عدد من مناطق السعودية وعروض اليوم الوطني السعودي تبدا اليوم .

كما سيتم إطلاق الألعاب النارية فوق 13 مدينة في أنحاء المملكة العربية السعودية والتي تبدأ من الساعة 9 مساء اليوم

عروض اليوم الوطني السعودي 91

تقدم عدد من متاجر الأثاث المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية تخفيضات وعروض اليوم الوطني السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91، و منها:

هوم برونز: سعر قطعة الكرسي أو الطاولة 91 ريال سعودي .

و Hous Of lords: خصم 50٪ علي بعض المنتجات وذلك لمدة شهر حتي يتم نفاذ الكمية المتواجدة داخل العرض .

وايكيا: التخفيضات من 30 الي 70٪ على المنتجات داخل المتجر .

عروض اليوم الوطني السعودي للجوالات

تقدم سلسلة اكسترا للجوالات مجموعة من التخفيضات وعروض اليوم الوطني السعودي على أجهزة المحمول و التي جاءت كالتالي

آبل أيفون 12 فايف جي 64 جيجا أحمر بسعر 3299 ريال سعودي

آبل آيفون ذ1 برو ماكس 256 جيجا بسعر 5399 ريال سعودي

أبل ايفون 11 برو بسعة 256 جيجا بسعر 3799 ريال سعودي

ابل ايباد 32 جيجا ذهبي اللون بسعر 1779 ريال سعودي

أيفون 12 برو ماكس 128 جيجا بسعر 5849 ريال سعودي

نوكيا 1.3 بسعة 23 جيجا بسعر 379 ريال سعودي.

سامسونج جالاكسي أيه 22 سعة 128 جيجا بـ 799 ريال سعودي

سامسونج جالكسي إيه 12 بسعة 62 جيجا بسعر 599 ريال سعودي

عروض المتاجر الكبري في اليوم الوطني السعودي

تقدم العديد من المتاجر الالكترونية الكبري الكثير من التخفيضات والخصومات الهائلة على جميع المنتجات ضمن عروض اليوم الوطني السعودي لعام 1443 هجريا

يمكنك الحصول على خصومات من 10 الي 30٪ على ادوات التجميل و العطور ، و خصومات من 15 الي 70٪ على أثاث المنزل ، و خصومات من 20 الي 70٪ على الساعات ، و خصومات من 10 الي 30٪ على ألعاب الفيديو .