عروض اللحوم والدواجن في منافذ الزراعة قبيل عيد الأضحى

الصاوي أحمد تشهد مبيعات اللحوم والدواجن إقبالا من جانب المستهلكين نظرا لانخفاض الأسعار مقارنة بالسوق الخارجي طبقا لجولة قامت بها "المال "علي عدد من المنافذ في محيط وزارة الرزاعة بالدقي . وسجل سعر الكبدة البتلو البرازيلي المستوردة 55 جنيها بدلا من 75 جنيها في المحلات ودوش بتلو مست

الصاوي أحمد



تشهد مبيعات اللحوم والدواجن إقبالا من جانب المستهلكين نظرا لانخفاض الأسعار مقارنة بالسوق الخارجي طبقا لجولة قامت بها “المال “علي عدد من المنافذ في محيط وزارة الرزاعة بالدقي .



وسجل سعر الكبدة البتلو البرازيلي المستوردة 55 جنيها بدلا من 75 جنيها في المحلات ودوش بتلو مستورد 60 جنيه بدلا من 90 وفضلا عن عروض( 3 كيلو بتلو بالعظم مستورد برازيلي وكيلو أرز ) بـ205 بدلا من 240 و5 كيلو لحمة كندوز 350 جنيه بدلا من 400 جنيه وعرض “كيلو لحمة وكيلو مفروم وكيلو كبدة وكيلو سجق وكيلو أرز) بـ240 جنيه بدلا من 260 جنيه .



وسجل سعر كيلو البط المسكوفي 50 جنيها بدلا من 60 و البط الأبيض 43 جنيها وسعر الرومي بالكيلو كامل 53 جنيها وكيلو الرومي (صدور – أوراك – قطع ) بـ58 جنيها وهو مذبوح بإشراف كامل من وزارة الزراعة وبضمان الوزارة ،والقوانص الخاصة بالدواجن 43 جنيه وصدور دواجن بالعظم 44 جنيه الدواجن الكاملة بالكيلو 30 جنيه.

وفيما يتعلق بأسعار المنتجات الأخري فقد سجل سعر الأرز من إنتاج وزارة الزراعة 9 جنيهات بدلا من 9.5 جنيه ،والزبدة الصفراء المستوردة بـ42 جنيها بدلا من 60 جنيها ،والعسل الأبيض متنوع “زهرة البرسيم ،موالح “25 جنيها .



وتمتلك وزارة الزراعة 365 فرعا تابعا لقطاع الأنتاج و قطاع الزراعة المحمية وقطاع شئون المديريات والجميعات الزراعية فضلا عن اسطول السيارات المتحركة الذس يبلغ 2 سيارة “جامبو ” و4 سيارات ربع نقل.

وأكد الدكتور أسامة رسمي رئيس قطاع التسويق في وزارة الزراعة لـ”المال أن التخفيضات علي منتجات اللحوم تتراوح بين 10إلي 15 % حيث لا يوجد هامش ربح في هذة المنافذ مقارنة مع البائعين في السوق خارج المنافذ.

واوضح أن سبب الأقبال علي منتجات وزارة الزراعة ،يرجع إلي رغبة المستهلك فبي شراء منتجات مضمونة ومذبوحة وفقا للشريعة ،وهو غير متوفر في الأسواق الخارجية ،مشيرا إلي أن أي منتج يباع في وزارة الزراعة يثق فيه المستهلك لأنه يحمل شعار الوزارة .

