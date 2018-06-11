عروض السفر المخفضة تتجه إلى شرم الشيخ والغردقة

محمود جمال وسمية كمال: تراهن شركات السياحة على إجازة العيد، فى تحقيق طفرة قوية فى نسبة الحجوزات، ورحلات السفر أون لاين، تزامنًا مع استقرار الأوضاع الاقتصادية، والسياسية، التى تشهدها البلاد.تسعى وزيرة السياحة، رانيا المشاط، إلى زيادة أعداد الوفود السياحية إلى مصر من الأسواق العربية، خلال الم

محمود جمال وسمية كمال:



تراهن شركات السياحة على إجازة العيد، فى تحقيق طفرة قوية فى نسبة الحجوزات، ورحلات السفر أون لاين، تزامنًا مع استقرار الأوضاع الاقتصادية، والسياسية، التى تشهدها البلاد.

تسعى وزيرة السياحة، رانيا المشاط، إلى زيادة أعداد الوفود السياحية إلى مصر من الأسواق العربية، خلال المرحلة المقبلة، عبر تيسير إجراءات الدخول إلى البلاد، وتسهيل دخول المرافقين المصاحبين للسائح القادم من دول مجلس التعاون الخليجى، وتقليل زمن إصدار التأشيرات عند منافذ الوصول.

مع اقتراب عيد الفطر، أطلقت وكالات السياحة عروضًا مخفضة عبر شبكة الإنترنت على رحلات داخلية لأكثر من مدينة، أبرزها شرم الشيخ، والغردقة، شاملة تكاليف الانتقالات والإقامة.

طرح موقع «ترافل يالا« على صفحته الرسمية، مجموعة من عروض السياحة الداخلية والخارجية، من بينها رحلة إلى الغردقة لقضاء 4 أيام و3 ليال بفندق « ريد سى تاج محل « بسعر 2500 جنيه للفرد شاملة تكاليف الانتقالات والإقامة كاملة.

إلى جانب رحلة أخرى فى منتجع «دريمز بيتش» بمدينة شرم الشيخ 4 أيام و3 ليال بسعر 2300 جنيه شاملة تكاليف الانتقالات والإقامة كاملة، ورحلة لقضاء 4 أيام و3 ليال فى فندق «لونج بيتش» فى مدينة الغردقة شاملة تكاليف الإقامة بسعر 2525 جنيهًا.

كما روج أيضا إلى رحلة دولية لبيروت لقضاء 5 أيام و4 ليال فى فندق «برج ماربل« شاملة تكاليف الطيران، ووجبات الفطور، بسعر 6880 جنيه للفرد.

فيما روج موقع «Travel Choice Egypt» إلى رحلات اليوم الواحد ومنها عرض لقضاء يوم فى منتجع «بانوراما شكشوك« بمدينة الفيوم بسعر 125 جنيهًا شاملة تكاليف الانتقال بأتوبيس سياحى ووجبة غذاء .

أطلق موقع «ريت تورز« عرضا لقضاء إجازة العيد فى فندق «سوفيتيل طابا هايتس« لمدة 4 أيام و3 ليال، ويصل سعر حجز الفرد فى غرفة مزدوجة أوثلاثية إلى 1875 و1750 جنيهًا على التوالى، و2640 جنيهًا للفردية .

كما يتم سداد 350 جنيهًا، حال طلب مقعد إضافى بالأتوبيس، وتشمل الإقامة جميع الواجبات، ومشروبات وسناكس، والانتقالات .

عرض الموقع تنظيم رحلتين لقضاء ليلتين و3 أيام فى فندق «بورتو ساوث بيتش« فى مدينة العين السخنة، على مدار يومى 16 و18 يونيو الجارى، وتشمل الأسعار تكاليف الانتقالات والإقامة، ويصل سعر الفرد فى الغرفة المزدوجة أو الثلاثية إلى 2470 جنيهًا، و3650 جنيهًا للفردية .

قدم الموقع عرضا لقضاء 4 أيام و3 ليال بفندق « AMC رويال أكوا بارك » بمدينة الغردقة شاملة تكاليف الانتقالات والإقامة، بسعر 2800 جنيه للفرد فى الغرفة المزدوجة أو الثلاثية، و3925 جنيها للفردية .

أطلق 3 عروض للقيام برحلة نيلية متجهة إلى جزيرة «الجفتون« فى الغردقة على يخت «داى يوز« تبدأ من ثانى أيام العيد بسعر 399 جنيهًا للفرد الواحد شاملة تكاليف الانتقالات بأتوبيس سياحى، ورسوم دخول مرسى اليخوت، ووجبه الغذاء ومشروبات، وأدوات الغطس وجولة حرة بالممشى السياحى .